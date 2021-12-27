Постановление правительства Брянской области от 27 декабря 2021 года № 587-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З "О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области на 2022 год на душу населения 11934 рубля, для трудоспособного населения - 13008 рублей, пенсионеров - 10432 рубля, детей - 11856 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Брянской области от 30 августа 2021 года № 347-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области на 2022 год".

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Агафонову И.В.

Губернатор А.В.Богомаз







