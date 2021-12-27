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1 января 2022 г. 12:30
Общество
Родина - № 1(122)

Школяр в гостях у фараона

Как сделать далекую историю близкой для подростков
"Родина" уже писала о поручении российского президента - подготовить предложения по преподаванию истории в школе. В конце минувшего года началось общественное обсуждение концепции стандарта по всеобщей истории. По мнению экспертов, он должен быть больше "навигатором", нежели программой.
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Когда не хочется бежать на перемену...

Об этом - в комментарии председателя Ассоциации учителей истории и обществознания, академика Александра Чубарьяна:

- Учителя предлагают включить уроки в музеях, библиотеках, архивах и театрах в образовательную программу. Чем не подходит для изучения истории древнего мира, скажем, знаменитая египетская коллекция Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина? Провести там урок - это совсем не то, что бездумно запоминать фамилии фараонов. Конечно, не в каждом городе есть большие и серьезные музеи. Директор Исторического музея Алексей Левыкин предлагает сделать музейную онлайн-программу для школ.

Академик Александр Чубарьян. Фото: Александр Корольков / РГ

- С фараонами, Александр Оганович, понятно. Но, например, по мнению академика Анатолия Деревянко, одним из самых важных школьных предметов должно стать краеведение. А ведь есть исторические темы, на которые местное и общегосударственное видение расходятся. Например, татаро-монгольское иго. Как с этим быть в учебниках?

- Лично мое мнение: региональный компонент истории должен включать в основном культурно-этнографические сюжеты. А всю политическую составляющую надо оставить федеральным учебникам. Для решения этих вопросов на съезде учителей создана рабочая группа под эгидой Российского исторического общества, которая будет, в частности, следить, чтобы в местных и общероссийских учебниках не было противоречий.

- Очень интересны темы исторических сочинений, которые писали гимназисты в старой России: "О проявлении нравственного начала в истории", "На чем основывается духовная связь между предками и потомством?" В российских школах этот жанр недавно отменили. Почему?
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- Историческое сочинение в его нынешнем виде вызывало единодушное возражение учителей. Из-за формального подхода. Например, надо, чтобы в сочинении было в обязательном порядке упомянуто столько-то имен, столько-то дат и тому подобное. Сейчас идет подготовка другого варианта этой части ЕГЭ, чтобы выпускник мог показать: есть ли у него историческое мышление, понимает ли он суть событий в историческом контексте.

- А историческое мышление можно развить с помощью ЕГЭ? Может, отменить экзамены?

- Не думаю, что это хорошая идея. Я сторонник того, чтобы по окончании 9-го класса была в какой-то форме проверка по истории. Ведь подростки уходят в колледж, не успевая познакомиться с событиями минувшего века. Так и появляются молодые современники, которые слабо себе представляют, кто победил во Второй мировой войне. Поэтому принято решение в 9-м классе проводить уроки введения в XX век.

- Желание учить школьную историю отбивает еще и дисбаланс между огромным объемом обязательной информации и мизерным количеством часов на его изучение...
Послесловие к Всемирному конгрессу школьных учителей истории

- Делегаты недавнего съезда учителей единодушно высказались за увеличение времени на школьное преподавание истории. Следует вернуть в учебный план три часа в неделю в 9-м классе. Особенно это важно в связи с предстоящим включением в стандарт модуля "Введение в новейшую историю России". К слову, такое же решение принял и Всемирный конгресс историков; оказалось, это не только наша проблема. В ближайшее время начнется общественное обсуждение стандарта и для курса "Всеобщая история".

ДОСКА ПОЧЕТА

"Оскар" для российского учителя

Сергей Нарышкин с победителями VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства. Фото: Константин Завражин / РГ

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин вручил дипломы победителям VI Всероссийского конкурса педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации" и Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников "История семьи - история Отечества".

Фото: Пресс-служба РИО
Сергей Нарышкин наградил журналиста "Российской газеты"

"РИО и фонд "История Отечества" уделяют приоритетное внимание сфере преподавания истории в школе, - подчеркнул Нарышкин. - Для всех нас очевидно, что именно в школе формируются такие важные качества, как патриотизм, гражданственность и чувство Родины. И в решении этой важной государственной задачи огромная роль принадлежит учителю истории".

"Учителя истории этот конкурс воспринимают как учительский "Оскар" для нашей страны, - добавил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. - Исторические события - та единая нить, которая формирует прежде всего воспитание человека. А это наша главная задача".

КСТАТИ

Сергей Нарышкин стал лауреатом VII Всероссийской премии "За верность науке" в специальной номинации имени Даниила Гранина как редактор коллективного труда "Сто лет службы внешней разведки".

Фото: из личного архива
В ночь на 26 сентября 1983 года Станислав Петров спас мир от ядерной войны

"В сборнике собраны документы, большинство из которых опубликованы впервые, - сказал он на церемонии в Государственном Кремлевском дворце. - Пожалуй, наиболее яркие их страницы связаны с советским ядерным проектом. Тогда, в 40-е годы прошлого века, советские ученые и советские разведчики, работая плечом к плечу, обеспечивали ядерный паритет между двумя ядерными державами, Советским Союзом и США. И, по сути, спасли мир от ядерной войны".

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