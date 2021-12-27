Как встречали Новый год классики отечественной литературы

Конечно, у каждого из нас, читатель, - свои новогодние традиции и предпочтения. Тем интереснее сравнить их с праздничным времяпрепровождением классиков. В предвкушении Нового года "Кухня Родины" пригласила в гости великих писателей и поэтов.

Домоседы. Пушкин, Достоевский, Толстой

После окончания лицея Александр Сергеевич с удовольствием отмечал праздник в кругу друзей. Но после женитьбы на Наталье Николаевне бурное веселье стало ему в тягость. Вот как Пушкин рассказывает в письме жене о встрече Нового 1831 года у своего близкого друга Павла Нащокина:

"Здесь мне скучно... С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел..."

Н. Богданов. Санкт-Петербург. Елка в клубе художников. 1852 год.

Федор Михайлович Достоевский тоже считал Новый год торжеством семейным. Его младший брат Андрей тепло вспоминает праздник, проведенный у сестры Александры Достоевской-Голеновской:

"На другой день было 31 декабря. Мы были у Голеновских и утром, были и вечером, где встречали Новый год... Брат Федор был в отличнейшем расположении духа, равно как и все присутствующие, и мы возвратились домой далеко за полночь, как и подобало при встрече Нового года".

Принято было отмечать Новый год "по-родному" - дружно и тепло - и в большом семействе Льва Николаевича Толстого. В гости приезжали родственники. "Очень было приятно, дружно, тихо и хорошо. Мы пили русское донское шампанское, Лев Николаевич - чай с миндальным молоком", - записала в дневнике жена писателя Софья Андреевна утром 1 января 1898 года.

Анна Ахматова (справа) на праздновании Нового года вместе с японскими славистами. 1928 год.

Театралы. Булгаков, Ахматова

Михаил Афанасьевич Булгаков с супругой Еленой раскладывали под елкой подарки, зажигали свечи на елке, выключали свет. После чего под звуки марша в комнату забегали дети. А главным сюрпризом новогоднего праздника был спектакль, написанный Михаилом Афанасьевичем, в котором он и жена исполняли главные роли.

В одной из них Булгаков предстал в весьма экстравагантном виде: "надел трусы, сверху Сергеево (сын Елены. - Авт.) пальто, которое ему едва до пояса доходило, и матроску на голову". После разыгранных сценок был праздничный ужин, довольно скромный - пельмени и сладости. А еще в семье Булгаковых разбивали чашки с цифрами уходящего года, специально для этого купленные и надписанные. На счастье!

А вот Анна Андреевна Ахматова во время эвакуации встречала Новый 1942 год на улице. Евгения Владимировна Пастернак (первая жена поэта) познакомила поэтессу с четой Козловских, у которых они и отметили праздник. Позднее Евгения Владимировна напишет:

"Они устроили нам сказочную встречу Нового года с удивительным пловом, приготовленным в котле на дворе, для чего был нанят узбекский повар, шампанским и музыкой. Ахматова читала стихи..."

Новогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов. 1937 год.

Затейники. Шолохов

Михаил Александрович всегда устраивал новогодний праздник для своих и соседских детей. В гостиной обязательно ставили елку, писатель привозил сладости и подарки, а игрушки и костюмы дети мастерили сами. Каждый обязан был прочитать стихотворение про Новый год - иначе не пустят к елке!

Классик придумывал сценки, в которых активно участвовали и дети, и взрослые. Его жена Мария Петровна отвечала за угощение: пироги и пирожки с капустой, картошкой, сухофруктами. А кульминацией праздника была лотерея: в шапку клали свернутые бумажки с номерами, дети по очереди их тянули, после чего Шолохов снимал с елки игрушку с таким же номером и отдавал ребенку. В конце игры на елке оставались только голые ветки!

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В редакцию обратился читатель, не назвавший себя: "В журнале № 10, 2021 была напечатана статья "Метрополька" (автор Екатерина Зайцева). Цитата из статьи: "Именно в "Метрополе" Леонид Брежнев угощал Рональда Рейгана осетриной по-русски". Что это? Зачем вы это печатаете?"

Читатель прав. Рональд Рейган вместе с супругой побывал в Ленинграде в 1988 году, когда у власти был Михаил Горбачев. А байка про осетрину в "Метрополе", которой якобы угощал Брежнев Рейгана, - из питерского фольклора, о чем я не упомянула.

Приношу извинения читателям.

Екатерина Зайцева, ведущая рубрики "Кухня Родины"

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ "ЛИТЕРАТУРНОЕ"

Рецепты навеяны книгами, прочитанными в детстве

Суп из сушеных грибов

Индейка с каштанами

Запеченный свиной окорок

Пирог с вареньем





Виктор Голявкин. "Елка и заяц в придачу"

"Дядя Коля - папин брат. Он лесник. Я люблю ездить в гости к дяде Коле. Я там в лесу зайца видел. У дяди Коли суп из сушеных грибов. Сколько хочешь варенья. Я запрыгал от радости и запел: "Я еду к дяде Коле, где зайцы и разные птицы, варенье и елки и суп из сушеных грибов!"

Суп из сушеных грибов

Ингредиенты: картофель - 2 шт., лук репчатый - 1 шт., грибы сушеные - 50 г, морковь - 1 шт., перловая крупа - 1/2 стак., специи и приправы - по вкусу, петрушка - небольшой пучок, чеснок - 1 зубчик, соль - по вкусу, масло подсолнечное - 1 ст. л.

Рецепт: Чтобы перловая крупа быстрее разварилась, ее надо предварительно замочить в воде на ночь. С крупы слить воду, промыть, пересыпать в кастрюлю и варить 30-40 минут. Картофель и морковь промыть, очистить. Картофель нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами, обжарить на подсолнечном масле до полупрозрачности. При желании морковь можно обжарить вместе с луком. Сушеные грибы залить горячей водой, промыть, затем снова налить воду и оставить на 5-10 минут. В кастрюлю к перловке положить картошку, чеснок, грибы, лук и морковь, посолить, добавить специи. Варить на небольшом огне до готовности картофеля. Затем добавить мелкорубленую петрушку, довести до кипения и снять кастрюлю с плиты. Подавать суп с гренками и сметаной.

Аркадий Аверченко. "Индейка с каштанами"

"Что ж ты, мерзавец этакий, а? Говорил, что будешь отказываться. А сам первый и полез на индейку, а?.. Степа шел за ним и говорил плачущим голосом: - Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с каштанами будет! Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с индейкой никогда и не ел..."

Индейка с каштанами

Ингредиенты: индейка - 1 шт. (3-4 кг), растительное масло - 3 ст. л, каштаны - 15 шт., лук - 2 шт., чеснок - 2 зубчика, херес - 125 мл, сухой тимьян, кориандр молотый, соль, перец - по вкусу, лавровый лист.

Рецепт: Для того чтобы легко очистить каштаны, а также сделать их более мягкими, надо сделать крестообразные надрезы, положить плоды на противень и запекать в течение получаса при 180 градусах. Мелко порубить чеснок вместе с луком. Обжарить очищенные каштаны на сковороде в течение 8-10 минут. Затем добавить лавровый лист, лук с чесноком, соль и перец. Хорошо все перемешать и продолжать жарить в течение 3 минут. Затем добавить половину тимьяна и влить херес. Смесь обжарить в течение 4-5 минут, пока алкоголь не испарится. Промытую и высушенную салфетками тушку индейки натереть солью и перцем. Далее смешать кориандр с оставшимся тимьяном и натереть тушку этой смесью между кожицей и мясом. Наполнить индейку немного остывшей начинкой и скрепить зубочистками или нитью. Запекать при температуре 220 градусов в течение 1 часа 20 минут. Каждые 15 минут поливать тушку выделяющимися соками.

Иван Шмелев. "Лето Господне: Рождество"

"Увидишь, что мороженых свиней подвозят, - скоро и Рождество... Перед Рождеством, на Конной площади в Москве, - там лошадями торговали, - стон стоит. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи - как дрова, лежат на версту. А это солонина. И такой мороз, что рассол замерзает..."

Запеченный свиной окорок

Ингредиенты: свиной окорок - 1 кг, мед - 50 г, оливковое масло - 60 мл, чеснок - 7 зубчиков, лавровый лист - 3 шт., лимон - 30 г, специи.

Рецепт: Аккуратно вырезать кость и натереть мясо специями и давленым чесноком. Плотно свернуть окорок, связать нитью и обмазать маринадом из меда, лимонного сока, масла и специй. Отправить его в рукав с лавровыми листами и запекать 1,5 часа при 180 градусах.

Николай Носов. "Бенгальские огни"

"Тут раздалось шипение, будто вся комната наполнилась змеями. Ребята шарахнулись в стороны. Вдруг бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными брызгами. Это был фейерверк! Нет, какой там фейерверк - северное сияние!.. Вся елка сияла и сыпала вокруг серебром. Мы стояли как зачарованные и смотрели во все глаза...

Чайник уже вскипел, и мы стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем, только он все-таки пропитался дымом от бенгальских огней..."

Пирог с вареньем

Ингредиенты: мука пшеничная - 430 г, масло сливочное - 100 г, сахар - 125 г, творог - 80 г, ряженка (другой кисломолочный напиток) - 50 мл, яйцо куриное - 2 шт., разрыхлитель теста (с горкой) - 1 ч. л., соль - по вкусу. Для начинки клубничное и персиковое варенье - 300 мл. Сахарная пудра - по вкусу.

Рецепт: Взбить творог, ряженку, сахар, яйца и соль. Добавить мягкое сливочное масло и взбить до однородности. Смешать просеянную муку и разрыхлитель, добавить к творожной массе, замесить мягкое, эластичное тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, зависит от влажности творога и веса яиц. Тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30-60 минут. Затем духовку включить на разогрев, тесто разделить на 3/4 и 1/4 части, меньшую пока убрать в холодильник. 3/4 теста раскатать и перенести в форму, 30-32 см, сформировать бортики. Наколоть вилкой. Выпекать 12-15 минут при температуре 180 градусов. Из 1/4 части теста вырезать украшение. Выложить варенье, перемешать. Разложить на варенье украшение и допечь еще 20-25 минут при 180 градусах. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.