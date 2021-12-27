Постановление правительства Калининградской области от 21 декабря 2021 года № 840 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 31 августа 2021 года № 538 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 4 Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022, Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 31 августа 2021 года № 538 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2022 год" изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов





Приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 21 декабря 2021 г. № 840





Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Калининградской области от 31 августа 2021 года № 538 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калининградской области на 2022 год"

В пункте 1 слова "12369 (двенадцати тысяч трехсот шестидесяти девяти)" заменить словами "13034 (тринадцати тысяч тридцати четырех)", слова "13482 (тринадцати тысяч четырехсот восьмидесяти двух)" заменить словами "14207 (четырнадцати тысяч двухсот семи)", слова "10637 (десяти тысяч шестисот тридцати семи)" заменить словами "11209 (одиннадцати тысяч двухсот девяти)", слова "11998 (одиннадцати тысяч девятисот девяноста восьми)" заменить словами "12643 (двенадцати тысяч шестисот сорока трех)".







