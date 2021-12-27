Постановление правительства Калужской области от 22 декабря 2021 года № 916 "О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 13.09.2021 № 609 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калужской области на 2022 год"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.09.2021 № 609 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калужской области на 2022 год" (далее - постановление) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области на 2022 год в следующих размерах:

на душу населения - 12 148 рублей,

для трудоспособного населения - 13 241 рубль,

для пенсионеров - 10 447 рублей,

для детей - 12 058рублей.". .

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







