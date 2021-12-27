Постановление губернатора Костромской области от 24 декабря 2021 года № 296 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 24 декабря 2021 года № 36: постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169, от 08.10.2021 № 222, от 22.10.2021 № 233, от 28.10.2021 № 241, от 05.11.2021 № 249, от 15.11.2021 № 254, от 19.11.2021 № 257, от 10.12.2021 № 282) следующее изменение:

абзац второй подпункта 10 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:

"С 06.00 часов 31 декабря 2021 года до 02.00 часов 1 января 2022 года допускается оказание услуг общественного питания организациями и индивидуальными предпринимателями с использованием зала обслуживания. Настоящий абзац не применяется в отношении объектов общественного питания, отнесенных к типу "бар" в соответствии с документами в области стандартизации в сфере услуг общественного питания, с площадью основного зала обслуживания посетителей менее 60 кв. м".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







