Краснов, Нарышкин и Любимова открыли уникальную прокурорскую выставку

Не секрет, что прокуратура как 300 лет назад, так и сейчас играет исключительную роль в жизни страны. Не случайно выставку открывали лично Генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр культуры России Ольга Любимова. Открывая экспозицию, Игорь Краснов отметил, что летопись развития надзорного ведомства насчитывает бесчисленное количество уникальных событий. И многие из них нашли отражение в экспонатах уникальной выставки. Среди них - подлинные документы и материалы, связанные с деятельностью прокуроров, а также редкие предметы, в том числе оригинальные вышитые золотом мундиры генерал-прокуроров Российской империи середины XIX века.

"Уверен, что такая содержательная экспозиция заинтересует широкий круг посетителей. Ознакомиться с ней можно начиная с сегодняшнего дня и в течение новогодних каникул вплоть до апреля следующего года", - заявил глава российского надзорного ведомства.

В свою очередь глава СВР Сергей Нарышкин, заявил, что предстоящий юбилей - это не только ведомственный праздник, и важная историческая дата, но и повод поблагодарить всех работников прокуратуры, стоящих на защите закона и отстаивающих права и свободы наших граждан. Он также напомнил, что история прокуратуры восходит к временам Петра Великого, который первым из правителей России использовал идею "общего блага", реализация которой предполагала искоренение коррупции. Серьезный импульс в развитие органов прокуратуры привнесли также реформы Александра II, когда по всей стране была создана единая система прокурорского надзора, а сама прокуратура получила функцию обеспечения государственного обвинения. Кроме того, Нарышкин напомнил об историческом Нюрнбергском процессе, где главный обвинитель от СССР вместе с зарубежными коллегами, представляющими страны антигитлеровской коалиции, смог подвести правовые итоги Второй мировой войны и рассказать всему миру о преступной сущности нацизма.

Фото: Константин Завражин/РГ

Выставка состоит из пяти тематических разделов. Они рассказывают о развитии прокуратуры в период Великих реформ, а также в "Эпоху потрясений": вступление России в Первую мировую войну и революционные события начала XX века. Здесь представлены материалы следственного дела об убийстве царской семьи. Кроме того, экспозиция отражает деятельность советской прокуратуры и процесс становления новой российской государственности после распада СССР.

Фото: Константин Завражин/РГ

Обнародована здесь и телеграмма генпрокурора СССР Николая Трубина адресованная Александру Солженицыну. В ней говорится об официальной реабилитации Солженицина и прекращении его дела за отсутствием состава преступления. Кроме того, Трубин принес Александру Исаевичу личные извинения за неправомерные действия бывших сотрудников прокуратуры Союза ССР.

Фото: Константин Завражин/РГ

Этот и другие экспонаты будут интересны не только прокурорам и юристам, но и обычным посетителям. "Огромный проект, большое дело нашего музея современной истории России. Такое современное музейное пространство в невероятно красивом музейном убранстве. Для нас важно, чтобы она была понятна и доступна для самых разных посетителей", - подчеркнула министр культуры Ольга Любимова.

Триста лет прокуратуре будет отмечаться 12 января 2022 года. Именно в этот день в 1722 году в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату "О должности Генерал-прокурора" была учреждена российская прокуратура.