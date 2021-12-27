Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет

Конфликт на востоке Украины нужен некоторым силам на Западе как часть антироссийского проекта, а никакого другого пути, кроме выполнения Минских соглашений, нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, в рамках Минских соглашений прописаны четкие политические и дипломатические шаги по урегулированию внутриукраинского конфликта. "До сих пор трудно объяснить, почему, несмотря на существующий комплекс Минских соглашений, ни предыдущий президент, ни нынешний так и не посчитали нужным сесть за стол переговоров с собственными людьми, как они считают, гражданами Украины, и за столом переговоров искать решение", - сказала Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря.

Спикер СФ напомнила, что в результате военных действий на востоке Украины погибло очень большое количество мирных жителей. "У меня лично складывается такое впечатление, что был заготовлен третий военный сценарий - силой уничтожить просто людей, вернуть себе территорию", - отметила она, сравнив события в Луганске и Донецке с нападением Грузии на Южную Осетию.

"Была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину. И тем самым обвинить Россию в агрессии и так далее. Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет", - подчеркнула сенатор. Она напомнила, что по последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским.

По словам Матвиенко, Россия последовательно и настойчиво призывает лидеров европейских государств и США повлиять на руководство Украины, чтобы оно выполнило Минские соглашения.

"Просто уже (существует) пропасть недоверия людей Луганска и Донецка к действующим властям Украины. Поэтому это, безусловно, информационная грубая русофобская атака на Россию, все эти домыслы о том, что мы готовимся нападать. Мы по-прежнему будем настаивать на четком выполнении Минских соглашений. Другого пути нет", - констатировала глава верхней палаты парламента.