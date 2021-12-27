Матвиенко: Прорыва в отношениях с США пока нет

Российско-американские отношения с приходом администрации Джо Байдена активизировались, но говорить о прорыве пока рано, поскольку конкретных договоренностей в сфере безопасности пока нет, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе итоговой пресс-конференции в понедельник она отметила, что с приходом Джо Байдена в Белый дом контакты между Москвой и Вашингтоном активизировались. В качестве позитивных шагов американской администрации она назвала продление договора по СНВ и начало консультаций с РФ по стратегической стабильности.

"Но говорить, что мы добились прорыва, пока нельзя, это не соответствует действительности", - считает Матвиенко.

Она указала на имеющиеся проблемы в сфере безопасности. "Пока реальных шагов, чтобы снимать наши справедливые озабоченности, нет", - отметила спикер и упомянула угрозу появления инфраструктуры НАТО на Украине, с которой у России "самая протяженная граница".

Матвиенко надеется, что на Западе услышат предложения, которые направила Москва в Брюссель и Вашингтон, "потому что требования России абсолютно справедливые".