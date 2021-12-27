Закон Республики Мордовия от 27 декабря 2021 года № 74-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Собранием 21 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10628064,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10428064,2 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 200000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10628064,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11198985,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10998985,3 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - 200000,0 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 11849953,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 11649953,0 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 200000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11198985,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11849953,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

4. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год в сумме до 869005,4 тыс. рублей, на 2023 год - до 916582,1 тыс. рублей, на 2024 год - до 970829,4 тыс. рублей.

Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда формируются в составе расходов бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

Средства нормированного страхового запаса используются на следующие цели:

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

со финансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить распределение объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, передаваемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года в результате их неполного использования в 2021 году, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Мордовия с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

2. Фонд предоставляет страховым медицинским организациям средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, в размере 0,97 % от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Мордовия А.Здунов







