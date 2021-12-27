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27.12.2021,  
11:10
Текст:  Алексей Моисеев

Необычная реактивная установка "Град" замечена в Афганистане

Боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в Российской Федерации) вооружились необычной версией БМ-21 "Град". Пусковая установка, имеющая сорок направляющих, установлена на американский Navistar International 7000 MV.

В последние дни сильно осложнилась обстановка на афгано-пакистанской границе, где начались вооруженные столкновения, в ходе которых стороны используют различное оружие, в том числе реактивные системы залпового огня.

Фото: Military Girl - News, Technology, Shorts / youtube.com
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После бегства из Афганистана американского контингента здесь осталось большое количество различной тяжелой боевой техники и транспортных средства производства США. Однако, не надеясь только на них, представители новых силовых структур решили реанимировать и "Град", оставшийся здесь после вывода частей советского ограниченного контингента более тридцати лет назад. По всей видимости, РСЗО долгое время находилась на одной из свалок техники или была спрятана одним из формирований ополчения.

Автомобиль "Урал-375Д", на шасси которого, как правило, выполнялись имевшиеся здесь боевые машины, восстановить не представлялось возможным. Поэтому в качестве платформы был выбран заокеанский трехосный вездеход. Эти военные автомобили в количестве нескольких тысяч специально заказали для нужд бывшей национальной армии и полиции. Они активно использовались для перевозки личного состава, на крышах могли устанавливаться пулеметы. На этих шасси делали также различные тягачи, автоцистерны и другие специальные машины.

Navistar International 7000 MV, кроме того, поставляли в Ирак, где они аналогичным образом послужили базой для различных самодельных реактивных установок, но под "Град" такой грузовик приспособили только в Афганистане.

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