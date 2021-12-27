NI: Т-14 "Армата" станет грозным противником на поле боя

"Армата" - один из проектов начала XXI века, которые Россия довела до результата, несмотря на проблемы с финансированием. Работа над танком началась в 2010 году - взамен свернутой программы "Объект 195" (так в конструкторской документации называли Т-95). Разумеется, все наработки по нему перекочевали в новую машину. Она получилась революционной: безлюдная башня, эшелонированная защита и мощное вооружение.

Штатная пушка "Арматы" - 125-мм гладкоствольная 2А82-1М с автоматическим заряжанием и боекомплектов в 45 снарядов. Помимо них, орудие может стрелять ракетами с лазерным наведением. Предусмотрена возможность установки и более мощной, 152-мм пушки 2А83 - с ней Т-14 станет настоящим истребителем танков.

Защита бронетехники так же важна, как и его ударные возможности. И здесь Т-14 тоже есть чем похвастаться. Машина имеет низкий силуэт, затрудняющий обнаружение и поражение. Экипаж из трех человек находится в передней части машины, в изолированной от боекомплекта бронекапсуле (детонация боекомплекта после попадания в танк снаряда или ракеты - основная причина гибели экипажей обычных танков). Но "Армата" - танк не обычный. Его многослойная композитная броня способна выдержать попадание любого существующего противотанкового боеприпаса - хоть подкалиберного, хоть кумулятивного. В передней полусфере Т-14 прикрывает комплекс активной защиты, сбивающий угрозы на подлете. Корма защищена решетками против гранат и кумулятивных ракет.

Проблему всех танкистов - ограниченный обзор, - конструкторы "Арматы" решили высокотехнологично, разместив по периметру брони широкоугольные видеокамеры. С их помощью экипаж видит все, что происходит вокруг. Для управления боем у командира и наводчика есть панорамные прицелы с тепловизором и лазерным дальномером-целеуказателем. С их помощью можно не только поражать цели самим, но и подсвечивать их для других танков, а также самолетов и противотанковых ракетных комплексов. "Армата" - первый в мире танк, разработанный для сетецентрической войны, когда различные боевые комплексы взаимодействуют в цифровой сети, обмениваются данными и помогают друг другу.

На комфорт военные обращают мало внимания, но конструкторы Т-14 подумали и о нем. В танке есть даже туалет, чтобы экипажу не приходилось покидать машину по физиологической необходимости.