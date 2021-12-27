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1 января 2022 г. 08:00
"Родина"
Текст: Дмитрий Агафонов (главный специалист РГАСПИ) , Андрей Сорокин (кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ, ведущий рубрики "Советская история. Документы") , Наталья Волхонская (главный специалист РГАСПИ) , Ульяна Догадова (специалист 1-й категории РГАСПИ)
Родина - № 1(122)

"Миллионы молодых жизней ёлок... не должны приноситься в жертву буржуазной затее"

Особенности празднования Нового года в СССР
В европейских странах привычное сегодня празднование Нового года 1 января началось с XVI-XVII веков. В России последний раз Новый год по прежнему календарю (1 сентября) был встречен в 1699 г., а уже 20 декабря того же года царь-реформатор Петр I своим указом перенес начало Нового года на 1 января. В императорской России празднование Нового года окончательно вошло в народные традиции, связанные с русскими зимними праздниками.
Новогодний вечер в одном из московских клубов. 1938 год. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Новогодний вечер в одном из московских клубов. 1938 год. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

После октября 1917 г. традиции празднования Нового года продолжали сохраняться, но их размах зависел от политической конъюнктуры. После окончания Гражданской войны и до середины 1930-х гг. новогодние и рождественские праздники в СССР не особенно афишировались, хотя и продолжали существовать в народной среде. К тому же вместо традиционных торжеств предлагались и различные формы "коммунистических" празднований, особенно распространившиеся в период строительства "нового быта". В сентябре 1929 г. было установлено: "В день Нового года и в дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях"1.

Фото: РИА Новости
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Ситуация существенно изменилась в декабре 1935 г. Незадолго до встречи Нового, 1936 г. в Советском Союзе развернулась необычная общественная дискуссия, касавшаяся регулярного проведения детских новогодних мероприятий. Партийный руководитель Павел Постышев2 со страниц "Правды" обратился с открытым призывом "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!"3 Не всем эта идея пришлась по душе - мы публикуем ее резкую критику, представленную в одном из характерных "писем во власть" (док. N 4). Сталин поддержал ежегодное празднование Нового года, которое постарались отделить от нежелательных с точки зрения атеистической идеологии рождественских торжеств. В декабре 1935 г. Центральный комитет ВЛКСМ принял решение "О проведении вечеров учащихся, посвященных встрече нового, 1936 года". В конце декабря 1935 г. уже буднично ведется елочная торговля, массово производятся и распродаются новогодние елочные украшения, товары и подарки4. С празднованием Нового года было непосредственно связано и принятое Политбюро ЦК ВКП(б) в июле 1936 г. решение о массовом производстве советского шампанского, еще до войны ставшего непременным атрибутом праздничного стола (док. N 5).

С этого времени празднование Нового года становится регулярным, но при этом 1 января долгое время остается рабочим днем. С января 1937 г. в Москве, в здании Колонного зала Дома Союзов ежегодно устраивается Всесоюзная новогодняя елка, на которую съезжается огромное количество детей и взрослых. Новогодняя елка проводилась в столице и в первый год Великой Отечественной войны при встрече Нового, 1942 г., когда гитлеровцы были только что отброшены от Москвы5. А в конце декабря 1947 г. первый новогодний день был объявлен праздничным нерабочим днем6.

В послевоенном СССР праздник Нового года приобретает всенародный и общегосударственный характер. Праздничные мероприятия с размахом устраиваются в детских садах, школах и трудовых коллективах во всех регионах Советского Союза. Формируется привычный образ Деда Мороза, регулярно проводятся детские новогодние елки, массово распространяются новогодние открытки и поздравительные телеграммы. К середине 1950-х гг. новогоднюю елку только в Москве посещали около 100 тысяч детей ежегодно7. Советским новогодним празднованием были охвачены и дети в странах, в которых после войны оставались наши войска; характерный пример тому - елки, которые по случаю нового, 1952 г. устраивала для австрийских ребят в почти тридцати городах советская часть Союзнической комиссии по Австрии (док. N 6). Не забывали и взрослых - в массовом порядке пропагандируются и внедряются традиции не только подготовки и встречи новогоднего праздника, но и проведения праздничных застолий: именно с этой целью был снят и выпущен в широкий прокат накануне нового, 1957 г. фильм молодого Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".

Ниже публикуются примечательные архивные материалы из фондов РГАСПИ, освещающие эволюцию новогоднего праздника в советских условиях.

Публикацию подготовили главные специалисты РГАСПИ Дмитрий АГАФОНОВ, Наталия ВОЛХОНСКАЯ и специалист 1-й категории РГАСПИ Ульяна ДОГАДОВА.

Новогодняя елка в детском доме им. Володарского на ул. Толстого в г. Петрограде. Январь 1919 г. Фото: РГАСПИ

№ 1. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О праздновании Рождества и Нового года". 13 декабря 1928 г.

Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) N 54 от 13 декабря 1928 г.

Слушали:

п. 20. - О праздновании Рождества и Нового года (тт. Молотов, Бауман8).

Постановили:

а) В целях недопущения простоя в промышленных предприятиях в связи с возможностью невыхода рабочих на работу в понедельники перед праздниками Рождества и Нового года признать необходимым разрешить празднование в рабочие дни 24 декабря (понедельник перед Рождеством) и 31 декабря (понедельник перед Новым годом), заменив их другими рабочими днями либо в ближайшие воскресенья (16, 23 и 30 декабря), либо на второй день Рождества (26 декабря). Установление того, в какие именно из этих дней будет производиться работа, возложить на местные советские и профессиональные органы.

б) Настоящее решение не распространяется на Донбасс, в отношении которого имеется принятое 6 декабря с.г. решение Политбюро о работе в воскресенье и понедельник перед рождественскими праздниками.

в) Обязать партийные и профессиональные органы принять все меры к недопущению двойного празднования Рождества и Нового года (по новому и старому стилю). Поручить Наркомтруду9 СССР сделать об этом соответствующее заявление в печати.

Подлинник. Машинопись.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 716. Л. 6.

Поздравление А.М. Горького с Новым годом от И.В. Сталина. Фото: РГАСПИ

№ 2. Письмо секретаря Киевского обкома ВКП(б) П.П. Постышева в редакцию газеты "Правда" (не позднее 28 декабря 1935 г.)

Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!

В дореволюционное время буржуазия и ее10 чиновники всегда устраивали на новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев.

Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как "левые", загибщики ославили это прекрасное11 детское развлечение как буржуазную затею.

Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под новый год устроить коллективные елки для детей12. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах - везде должна быть13 детская елка! Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне нового года елку для своих ребятишек.

Горсоветы, председатели районных исполкомов14, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины15.

Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение16, что детская елка является буржуазным предрассудком.

Итак, давайте организуем веселую17 встречу нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах!

П. Постышев.

Подлинник. Машинопись с рукописной редакционной правкой.

Подпись красными чернилами - автограф П.П. Постышева.

РГАСПИ. Ф. 364. Оп. 5. Вр. N 38. Л. 89.

Газета "Вечерняя Москва" от 31 декабря 1936 г.

№ 3. Постановление ЦК ВЛКСМ "О проведении вечеров учащихся, посвященных встрече нового 1936 года" (28 декабря 1935 г.)

Рекомендовать комсомольским и пионерским организациям провести 31 декабря с.г. в школах вечера учащихся 7, 8, 9 и 10-х классов, посвященные встрече нового 1936 года.

Вечера, посвященные встрече нового года, должны пройти весело и организованно на основе самодеятельности самих учащихся: пение, декламация, музыка, физкультурные выступления и игры, самодеятельные спектакли и инсценировки, не допуская на этих вечерах всякого рода докладов о деятельности школы, об общих задачах наступающего года и т.п.

1 января для учащихся младших классов устроить силами комсомола и пионеров елки в школах, детских клубах и детских домах. К организации елок необходимо привлечь родителей, шефов школ и организовать различные подарки детям.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ /А. КОСАРЕВ/

Подлинник. Машинопись с печатью ЦК ВЛКСМ.

Подпись секретаря ЦК ВЛКСМ А.В. Косарева. Имеются рукописные пометы и правки18.

РГАСПИ. Ф. 364. Оп. 5. Вр. N 38. Л. 90.

Пригласительный билет на новогоднюю елку в Колонный зал Дома Союзов. 1937 г.

№ 4. Письмо рабкора Иванова председателю Совнаркома СССР В.М. Молотову с критикой идеи восстановления новогодних елок (зима 1935-1936 гг.)

Совет народных комиссаров Союза ССР

тов. МОЛОТОВУ.

Постышевской затее восстановить елку нужно раз [и] навсегда положить конец. Миллионы молодых жизней елок, [...], пожары и т.п. не должны приноситься в жертву буржуазной затее. Елка может быть заменена новогодними подарками, утренниками, вечерами с коллективным пением и танцами. Миллионы сохранившихся деревьев имеют огромное значение в климате страны, в урожае, в режиме рек. Мы, социалисты, сделали одно хорошее дело, изжив праз[д]ник троицы, где истреблялись миллионы березок. Изживем и рождественские предрассудки. Ждем Вашего авторитетного распоряжения и разъяснения.

Рабкор ИВАНОВ.

Заверенная копия. Машинопись с рукописными пометами.

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1447. Л. 126.

№ 5. Из решения Политбюро ЦК ВКП(б) "О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин "Массандра" (28-29 июля 1936 г.)

63. - О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин "Массандра".

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)).

а) Во изменение решения ЦК от 25 мая 1936 года принять следующее решение (см. приложение19).

б) Разрешить Наркомпищепрому20 командировать за границу сроком на два месяца группу специалистов-шампанистов в числе 9 человек: Бурова И.Н., проф. Фролова-Багреева А.М., Попова К.С., Агапова В.В., Клоца Э.Я., Майданникова, Белоусова С.М., Мигрелишвили Ф. и Дмитриева.

в) Разрешить НКПищепрому заказать за границей необходимое оборудование для реконструкции и механизации винодельческих заводов "Массандра" и "Абрау-Дюрсо" на сумму 180 тыс. руб. зол.

Обязать НКТяжпром21 организовать на своих заводах производство оборудования для винодельческих заводов по образцам, завозимым НКП[ище]П[ромом] из-за границы.

г) Обязать НКВнешторг22 передать НКПищепрому 6000 кубометров французской клепки, находящейся в Одесском и Ленинградском портах, сняв с экспорта указанное количество клепки23.

Подлинник. Машинопись.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 980. Л. 15; Оп. 166. Д. 562. Л. 41.

С Новым годом! Москва, 1939 год. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

№ 6. Справка Советской части Союзнической комиссии по Австрии о проведении новогодней елки для австрийских детей (12 февраля 1952 г.)

Фото: РИА Новости
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1. Правда. 1929. 25 сентября. № 221. С. 2.

2. Постышев Павел Петрович (1887-1939) - член партии с дореволюционным стажем (с 1904 г.). В 1933-1937 гг. работал вторым секретарем ЦК КП(б) Украины, первым секретарем Харьковского обкома и горкома КП(б)У (до 1934 г.) и Киевского обкома партии (с 1934 г.). Член ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

3. Правда. 1935. 28 декабря. N 357. С. 3.

4. Правда. 1935. 31 декабря. N 360. С. 8.

5. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1435. Л. 41.

6. Правда. 1947. 24 декабря. N 343. С. 1.

7. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1436. Л. 32.

8. Бауман Карл Янович (1892-1937) - член партии с дореволюционным стажем (с 1907 г.). В 1928-1932 гг. - секретарь Московского комитета ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б).

9. Народный комиссариат труда.

10. Добавление "и ее" вписано от руки синими чернилами вместо - "и чиновники буржуазии".

11. Слово зачеркнуто красными чернилами.

12. Предложение до правки синими чернилами выглядело так: "Комсомольцы, пионер-работники][ должны организовать встречу нового года организацией прекрасных коллективных елок для детей".

13. В этом месте от руки синими чернилами зачеркнуты слова: "организована", "устроена", "веселая".

14. Вписано от руки синими чернилами вместо изначального - "РИК ов".

15. Следующий абзац, состоящий из одного предложения, целиком зачеркнут и подчеркнут пунктиром от руки синими чернилами: "Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны".

16. Изначальная формулировка: "...и тем самым [сломают] какой-то дикий предрассудок..."

17. Добавление "веселую" вписано от руки синими чернилами.

18. Постановление ЦК ВЛКСМ было представлено в редакцию "Правды". В левом верхнем углу документа находится рукописная помета: "Газета "Правда". Просьба опубликовать в газете от 29/XII. 35 г. Николаева. 28/XII".

19. Приложение к постановлению не публикуется. В приложении помещен утвержденный Политбюро текст решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) об одобрении разработанной Наркоматом пищевой промышленности СССР на ближайшие годы программы развертывания производства советского шампанского из винных материалов "Абрау-Дюрсо", Грузии и Крыма, выдержанных десертных и столовых вин "Массандра".

20. Народный комиссариат пищевой промышленности.

21. Народный комиссариат тяжелой промышленности.

22. Народный комиссариат внешней торговли.

23. Клепки - детали поверхности у бондарных изделий (для хранения продукции виноделия и других подобных промыслов).

24. При переподсчете посетителей всех 30 елок получается более значительная цифра - 60 928 детей.

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