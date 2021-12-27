Партию танков Т-72Б3М отправили в войска

Как отмечает пресс-служба предприятия, боевая техника прошла комплексные испытания и была принята заказчиком согласно условиям контракта.
Если сравнивать эти боевые машины с обычными Т-72Б, то буквально все характеристики у них улучшены. В частности, установлена новая система управления огнем, включающая современный прицельный комплекс с тепловизором, цифровым баллистическим вычислителем, значительно повышающим точность.
Ракеты комплекса управляемого вооружения могут поражать цели не только с места, но и во время движения, в любое время суток, с вероятностью почти сто процентов.
Помехозащищенность и скрытность передачи данных обеспечивают современные средства связи.
Двигатель В-92С2Ф имеет мощность 1130 л.с. Место механика-водителя оборудовано специальным дисплеем, на который выводятся параметры работы систем шасси.
Новая защита значительно повысила живучесть при различных видах боя, в том числе в населенных пунктах, при массовом применении различного противотанкового оружия.
Также на минувшей неделе заказчику были отгружены бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М, разработанные на базе танка Т-90.
На них установлены многотопливные дизельные двигатели В-92С2 мощностью 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет не менее 60 км/ч. Запас хода с учетом дополнительных бочек - 700 км.
Для эвакуации танков и других машин на борту установлена лебедка с повышенным тяговым усилием до 35 тс. Грузоподъемность гидравлического крана - до 20 т. Для осуществления ремонтных работ имеется электросварочный аппарат. В качестве вооружения используется автономная 12,7 мм зенитно-пулеметная установка.