Партию танков Т-72Б3М отправили в войска

Министерство обороны Российской Федерации вскоре получит новую партию Т-72Б3М. Танки капитально отремонтировали на Уралвагонзаводе, входящим в состав Концерна УВЗ (Госкорпорация Ростех).

Как отмечает пресс-служба предприятия, боевая техника прошла комплексные испытания и была принята заказчиком согласно условиям контракта.

Если сравнивать эти боевые машины с обычными Т-72Б, то буквально все характеристики у них улучшены. В частности, установлена новая система управления огнем, включающая современный прицельный комплекс с тепловизором, цифровым баллистическим вычислителем, значительно повышающим точность.

Ракеты комплекса управляемого вооружения могут поражать цели не только с места, но и во время движения, в любое время суток, с вероятностью почти сто процентов.

Помехозащищенность и скрытность передачи данных обеспечивают современные средства связи.

Двигатель В-92С2Ф имеет мощность 1130 л.с. Место механика-водителя оборудовано специальным дисплеем, на который выводятся параметры работы систем шасси.

Новая защита значительно повысила живучесть при различных видах боя, в том числе в населенных пунктах, при массовом применении различного противотанкового оружия.

Также на минувшей неделе заказчику были отгружены бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М, разработанные на базе танка Т-90.

На них установлены многотопливные дизельные двигатели В-92С2 мощностью 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет не менее 60 км/ч. Запас хода с учетом дополнительных бочек - 700 км.

Для эвакуации танков и других машин на борту установлена лебедка с повышенным тяговым усилием до 35 тс. Грузоподъемность гидравлического крана - до 20 т. Для осуществления ремонтных работ имеется электросварочный аппарат. В качестве вооружения используется автономная 12,7 мм зенитно-пулеметная установка.