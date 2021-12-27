Под Липецком мужчина до смерти избил директора цирка

В селе Косыревка под Липецком обнаружили мертвым директора местного цирка: 66-летнему мужчине нанесли побои, от которых тот скончался. Как сообщили в СУ СКР по региону, по факту смерти завели уголовное дело и уже задержали подозреваемого в преступлении.

Осмотрев место происшествия, следователи получили доказательства причастности к смерти мужчины 51-летнего иностранца. Как выяснилось позже, он живет в Московской области, однако в день убийства прибыл в Липецк - выяснить отношения с сожителем бывшей супруги.

В результате и произошел конфликт: подозреваемый жестоко избил 66-летнего липчанина и уехал обратно в Подмосковье. Там его и задержали. На допросе он свою вину не отрицал, а показания подтвердил уже на месте происшествия.

В СУ СКР по Липецкой области отметили, что фигурант уголовного дела уже был ранее судим за причинение тяжкого вреда и разбой. Теперь решается вопрос об его аресте, а в рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз.