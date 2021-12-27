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27.12.2021 08:52

"Ростелеком" и "Полюс" запустили private LTE на месторождении в Якутии

ПАО "Ростелеком" и золотодобывающая компания АО "Полюс Алдан" (входит в ПАО "Полюс") запустили закрытую беспроводную широкополосную сеть связи с использованием технологии private LTE (pLTE) на Куранахском золоторудном месторождении в Республике Саха (Якутия). На новой сети уже работает 100 единиц горнотранспортной техники, осуществляется непрерывный обмен данными с движущимися объектами на скорости до 90 км/ч.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Подобный проект, использующий технологии pLTE, с одновременной установкой 11 базовых станций развернут в России впервые. "Ростелеком" обеспечил отказоустойчивость работы сети и ядра системы, предоставил абонентские комплекты для техники и систему гарантированного электроснабжения, которая обеспечивает необходимую продолжительность работы с учетом климатических условий региона. В перспективе на сетевой инфраструктуре можно оперативно развернуть связь в стандарте пятого поколения (5G) с минимальными затратами.

"Для эффективного управления горнодобывающим предприятием необходима беспроводная высокоскоростная сеть передачи данных. Она позволяет организовать большое количество цифровых сервисов: оперативную диспетчеризацию горной техники, мобильных решений, цифровых советчиков, инструментов дополненной реальности, роботизации, передачи онлайн-видео и прочей информации. В "Полюсе" мы испытывали различные технологии, однако в ряде случаев наблюдались некоторые ограничения. В итоге наш выбор пал на технологию pLTE, благодаря которой мы получили частную беспроводную мультисервисную сеть широкополосного доступа, позволяющую решать все необходимые задачи", - прокомментировал вице-президент по трансформации бизнеса и информатизации ПАО "Полюс" Лев Бондаренко.

"При эксплуатации инфраструктуры беспроводного ШПД для компании "Полюс Алдан" применяется успешно зарекомендовавшая себя сервисная модель NaaS/SaaS (предоставление сети или инфраструктуры как сервис). При этом отдельные элементы (в частности, ЛЭП) мы передадим заказчику, а вся сетевая инфраструктура, разворачиваемая на территории промышленной площадки, находится под управлением и в собственности "Ростелекома". Таким образом, мы гарантируем полную защиту всей информации, мониторинг операционных систем и техническую поддержку", - сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

"В прошлом году мы начали активно развивать технологические сети LTE для промышленных заказчиков. Это обусловлено растущим спросом на автоматизацию процессов на предприятиях и необходимостью обеспечить целостность технической инфраструктуры. Массовое распространение сетей private LTE позволит повысить производительность, кардинально улучшить промышленную безопасность и сократить издержки. При внедрении стандарта 5G предприятия смогут полностью перейти на дистанционное управление в режиме реального времени и широко использовать умное оборудование. Создание выделенной сети LTE для "Полюс Алдан" демонстрирует новый этап цифровизации горной промышленности", - сказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков.

""Ростелеком" предложил заказчику уникальную технологию, адаптированную под конкретные нужды. Развернутая система обеспечивает покрытие более 200 квадратных километров площади и гарантирует пропускную способность не менее 2,9 Мбит/с с бесшовным внутрисетевым роумингом. Она предоставляет стабильную связь, необходимую для работы информационной системы диспетчеризации горного транспорта. Наше решение предусматривает техническую возможность дальнейшего масштабирования", - отметил директор по работе с корпоративными заказчиками "Ростелекома" Алексей Подрябинников.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"

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