В Улан-Удэ при пожаре погибли четверо молодых людей

Следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия начал проверку по факту гибели четырех человек во время пожара в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба СК РФ.

"Ночью 27 декабря произошло возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома, расположенного на улице Революции 1905 года. Во время тушения пожара найдены тела четырех молодых людей, личность которых сейчас устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, в ту ночь компания распивала спиртные напитки в помещении, которое отапливалось электрическим обогревателем. Когда все уснули, в спальне, где находился прибор, произошло возгорание. Дым заметили соседи и вызвали пожарных.

На месте происшествия проводятся необходимые проверочные мероприятия, обнаружены и изъяты фрагменты обугленного обогревателя и проводки. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.