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27.12.2021 07:27
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке загорелся рынок

Текст: Ольга Журман

Сообщение о пожаре на рынке, расположенном на улице Пихтовой во Владивостоке, поступило на телефон пожарно-спасательной службы около 11.30 по местному времени, сообщает пресс-служба приморского главка МЧС.

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К моменту прибытия первых расчетов полыхало помещение торгового комплекса на площади около 300 квадратных метров. Огонь уничтожил павильоны, электрощитовую, проводку. С места ЧП были эвакуированы пять человек, никто не пострадал.

Пламя уже удалось потушить. Ликвидацией последствий возгорания занимаются около 50 человек и 17 единиц техники.

"Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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