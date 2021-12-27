Во Владивостоке загорелся рынок

Сообщение о пожаре на рынке, расположенном на улице Пихтовой во Владивостоке, поступило на телефон пожарно-спасательной службы около 11.30 по местному времени, сообщает пресс-служба приморского главка МЧС.

К моменту прибытия первых расчетов полыхало помещение торгового комплекса на площади около 300 квадратных метров. Огонь уничтожил павильоны, электрощитовую, проводку. С места ЧП были эвакуированы пять человек, никто не пострадал.

Пламя уже удалось потушить. Ликвидацией последствий возгорания занимаются около 50 человек и 17 единиц техники.

"Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении спасательного ведомства.