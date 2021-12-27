Глава Татарстана заявил о готовности исполнять закон о региональной власти

Татарстан будет исполнять федеральный закон об организации публичной региональной власти, несмотря на имеющиеся разногласия по отдельным пунктам документа. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Казанском кремле президент РТ Рустам Минниханов.

Закон, по которому главы российских регионов не имеют права именоваться президентами, на прошлой неделе подписал глава государства Владимир Путин.

- Важно уметь слушать друг друга, - отметил Рустам Минниханов. - Позиция нашего парламента была известна. Есть исторически сложившиеся вещи, которые присутствуют. Но так получилось, что по некоторым вопросам наш голос не услышали. Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди. Это даже не обсуждается.

Вместе с тем, подчеркнул Минниханов, закон имеет важное значение для муниципального управления.

- Муниципальную власть реформировать надо. Саму идею мы поддержали, но над внутренним содержанием еще надо поработать. Надо сделать так, чтобы потом не пришлось переделывать. Думаю мы активно подключимся к этой теме, - резюмировал он.