В Чебоксарах экс-депутата осудили за взятку и отмывание денег

Бывшему депутату Чебоксарского городского собрания вынесли обвинительный приговор. Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, присвоении, растрате, а также в отмывании денег.

Все инкриминируемые ему преступления экс-парламентарий совершил, когда был директором Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства. Следствие установило, что подсудимый получил взятку от подрядных организаций, с которыми были заключены договоры на ремонт общежития учебного заведения. В общей сложности бывший депутат получил 14,5 миллиона рублей деньгами, услугами и имуществом. Взамен фигурант помог подрядчикам выиграть торги. Объем работ при этом существенно сократился, но оплату тем не менее фирмы получили по полной стоимости. 7,5 миллиона из этой суммы народный избранник "отмыл", купив квартиру в Чебоксарах. Недвижимость он оформил на близкую родственницу своей супруги.

Также в ходе следствия и судебных разбирательств было установлено, что за счет средств обвиняемый купил путевки для себя и своей супруги в Словению, Германию и в один из санаториев Чувашии. На отдых из кассы техникума было потрачено более 640 тысяч рублей. Еще 60 тысяч рублей казенных денег пошли на оплату мобильной связи.

По информации СУ СК РФ по Чувашской Республике, в общей сложности материалы уголовного дела составили 57 томов. Следователи допросили более 100 человек и провели свыше 20 обысков.

В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима, оштрафовал его на 10 миллионов рублей и лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в ближайшие три года. На имущество осужденного был наложен арест, а доход государства взысканы почти 13,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.