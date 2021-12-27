В Чебоксарах экс-депутата осудили за взятку и отмывание денег

Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 отметил его эффективность против "омикрона" 15:36
В Москве отремонтируют четыре парка 15:29
В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 15:16
Военным передали партию танков Т-72Б3М 14:50
ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре 14:41
Матвиенко: Даже при желании возродить СССР невозможно 14:32
FAW вернет в Россию седаны и расширит линейку кроссоверов 14:23
Правительство поддержало проект о штрафах для спортагентов без лицензии 14:12
В Москве Киевское шоссе перекрыли из-за угрозы взрыва 14:05
Суд продлил арест Ивану Сафронову 14:02
За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега 13:57
Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты 13:53
Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии 13:39
Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге 13:32
Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций 13:29
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии 13:26
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС к России в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 15:06
Рубрика: Происшествия

В Чебоксарах экс-депутата осудили за взятку и отмывание денег

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)

Бывшему депутату Чебоксарского городского собрания вынесли обвинительный приговор. Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, присвоении, растрате, а также в отмывании денег.

Предпринимательца заплатит 4,5 млн за взятку удмуртскому экс-министру

Все инкриминируемые ему преступления экс-парламентарий совершил, когда был директором Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства. Следствие установило, что подсудимый получил взятку от подрядных организаций, с которыми были заключены договоры на ремонт общежития учебного заведения. В общей сложности бывший депутат получил 14,5 миллиона рублей деньгами, услугами и имуществом. Взамен фигурант помог подрядчикам выиграть торги. Объем работ при этом существенно сократился, но оплату тем не менее фирмы получили по полной стоимости. 7,5 миллиона из этой суммы народный избранник "отмыл", купив квартиру в Чебоксарах. Недвижимость он оформил на близкую родственницу своей супруги.

Также в ходе следствия и судебных разбирательств было установлено, что за счет средств обвиняемый купил путевки для себя и своей супруги в Словению, Германию и в один из санаториев Чувашии. На отдых из кассы техникума было потрачено более 640 тысяч рублей. Еще 60 тысяч рублей казенных денег пошли на оплату мобильной связи.

По информации СУ СК РФ по Чувашской Республике, в общей сложности материалы уголовного дела составили 57 томов. Следователи допросили более 100 человек и провели свыше 20 обысков.

В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима, оштрафовал его на 10 миллионов рублей и лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в ближайшие три года. На имущество осужденного был наложен арест, а доход государства взысканы почти 13,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

В Красноярском крае вице-спикера Заксобрания арестовали на два месяца
В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Шойгу: Присоединение Крыма к РФ спасло его от нашествия неофашистов
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств