В Пензе 36-летний местный житель осужден за убийство 13-летней давности. Погибшая от его рук девочка оказалась первой жертвой. Подсудимый уже отбывает наказание за убийство еще двух девушек, которых лишил жизни годом позже.

Как сообщили в Пензенском областном суде, в апреле 2008 года мужчина заметил проходившую по тропинке мимо недостроенного здания на улице ул. Гагарина в Пензе 12-летнюю девочку. Она вышла из дома в магазин за наклейками для пасхальных яиц. Злоумышленник завел ребенка внутрь здания, забрал мобильный телефон и золотые украшения общей стоимостью около 13,5 тысячи рублей. Чтобы скрыть преступление, он нанес потерпевшей не менее шести ударов по голове камнем. Девочка погибла на месте. Ее тело обнаружили родственники, когда пошли искать не вернувшегося домой ребенка.

Подсудимый признал вину частично. Он пояснил, что намеревался лишь завладеть телефоном и золотыми украшениями, убивать девочку не хотел.

Сейчас он отбывает наказание по приговору Пензенского областного суда от 2009 года, который приговорил его к 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство двух других девушек. Тогда приговор вынес суд с участием присяжных заседателей. Новое уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривала коллегия судей. Она также признала его виновным в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

По совокупности преступлений, подсудимый проведет в колонии строгого режима 24,5 года. Приговор может быть обжалован сторонами.