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27.12.2021 20:02
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области четыре человека погибли от угарного газа

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Трагедия произошла в городе Сердобске Пензенской области. В понедельник днем обнаружили тела четырех человек в квартире двухэтажного дома с печным газовым отоплением, сообщили в СУ СК по Пензенской области.

В Ивановской области три человека насмерть отравились угарным газом

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

- По данным следствия, погибли трое мужчин и одна девушка. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. На месте работает следственная группа.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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