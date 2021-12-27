В Пензенской области четыре человека погибли от угарного газа

Трагедия произошла в городе Сердобске Пензенской области. В понедельник днем обнаружили тела четырех человек в квартире двухэтажного дома с печным газовым отоплением, сообщили в СУ СК по Пензенской области.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

- По данным следствия, погибли трое мужчин и одна девушка. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. На месте работает следственная группа.