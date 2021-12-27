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27.12.2021 09:10
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии при пожаре в частном доме погибла семья с ребенком

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике
Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике

В Удмуртии двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара. Сигнал о возгорании дома в частном секторе города Сарапула поступил на пульт МЧС в понедельник ночью. К прибытию первых подразделений деревянный дом горел открытым пламенем.

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Как сообщили в региональном МЧС, в ликвидации огня участвовали 36 человек и 12 единиц техники. В 02.17 возгорание локализовали, но спасти 41- летнюю женщину, 49-летнего мужчину и их трехлетнего ребенка не получилось.

Сарапульским межрайонным отделом регионального следственного комитета по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В СК рассматривают две основные версии произошедшего - неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, допрашиваются очевидцы.

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