Спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 рыбаков

Накануне в Красноярском крае оказались отрезанными от берега несколько десятков человек, занимавшихся рыбной ловлей на Енисее. Причиной ЧП стал резкий подъем воды в окрестностях города Енисейска. Эвакуированы 58 рыбаков, сообщили в региональном агентстве ГО и ЧС.

На место происшествия выезжали сотрудники краевого учреждения "Спасатель". С помощью громкоговорителей они оповестили рыбаков о надвигающейся опасности - возникла угроза отрыва льдины, и людей в мороз могло унести на ней далеко от берега. Требовалась срочная эвакуация.

Спасатели оперативно изготовили деревянные настилы, благополучно доставили по ним рыбаков на берег и провели профилактическую беседу об опасности выхода на лед.