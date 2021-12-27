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27.12.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

Больше 2 тысяч грузовиков скопились возле Военно-Грузинской дороги

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

Запрет на проезд фур по Военно-Грузинской дороге привел к крупному скоплению большегрузных машин на дорогах Северной Осетии. Как сообщили в правительстве региона, ограничение на выезд из России по дороге в Грузию был ограничен для грузовиков больше двух суток - с раннего утра 25 декабря.

Фото: iStock
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- На дорогах республики образовалось скопление грузового транспорта порядка 2120 единиц, - сказал заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев на аппаратном совещании в понедельник.

Закрыть проезд грузовикам были вынуждены из-за сложных погодных условий на территории Грузии. После обильного выпадения снега дорогу пришлось полностью очищать.

В ГУ МЧС по республике отметили, что с 12 часов дня 27 декабря проезд по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта возобновился. Однако, из-за большого скопления тяжелого транспорта, в чрезвычайном ведомстве порекомендовали заранее планировать перемещение через границу и по возможности пользоваться альтернативными путями.

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