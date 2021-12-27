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27.12.2021,  
10:22
Текст:  Антон Валагин

Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org

После модернизации фрегат Северного флота "Адмирал Чабаненко" (ранее одноименный большой противолодочный корабль проекта 1155.1) будет обладать самым большим ракетным арсеналом в своем классе - 32 противокорабельных крылатых ракеты. На однотипном фрегате "Маршал Шапошников", уже вступившем в строй, 24 ракеты.

Фото: Минобороны РФ
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- "Адмирал Чабаненко" получит усиленное ракетное вооружение. Вместо двух счетверенных пусковых установок ПКР "Уран", как на "Шапошникове", здесь будет четыре таких установки - на 16 крылатых ракет Х-35. Кроме того, фрегат оснастят универсальной установкой вертикального пуска на 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Всего фрегат будет нести 32 ракеты, - рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Также корабль оснастят новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Панцирь-М" взамен ЗРАК "Кортик", новыми РЛС и другой электроникой. Модернизированный регат планируется вывести на ходовые испытания в конце 2022 года.

ВМФ России реализует программу модернизации советских БПК проектов 1155 и 1155.1. Головной корабль серии "Маршал Шапошников" уже вернулся после обновления в боевой состав Тихоокеанского флота. Его место на дальневосточной верфи "Звезда" занял однотипный БПК "Адмирал Виноградов".

"Адмирал Чабаненко" - единственный корабль, построенный по улучшенному проекту 1155.1, он вошел в состав флота в 1999 году. С 2014 года корабль находится в ремонте на заводе "Нерпа" под Мурманском.

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