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27.12.2021 21:16
Рубрика: Общество

Сотни Дедов Морозов пробежали по историческому центру Санкт-Петербурга

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

В Петербурге прошел пятый в истории города забег Дедов Морозов. В этот раз он получил статус международного. Всего по заснеженным улицам Северной столицы бежала тысяча человек в характерных красных халатах и с бородами, развивающимися на ветру.

Фото: iStock
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Морозная погода, новогоднее настроение, толпы восхищенных зрителей, что еще нужно для столь фееричного действа? Настроение гарантировано повышается, стоит только увидеть как толпа в красочных костюмах, с бородами, вместо валенок обутая в зимние кроссовки бежит сначала по Миллионной улице, а потом развернувшись направляется к Мойке через Аптекарский переулок. У некоторых из них еще мешки за плечами и елки в руках.

В забеге участвовали не только жители Северной столицы, но и гости из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и США. Руководил новогодней кутерьмой победитель первого забега Дедов Морозов, марафонец Максим Егоров. Тот самый, который ранее пробежал 10 тысяч километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.

В этом году участники забега были разделены на две группы: любителей и почти профессионалов. Любители, некоторые были даже с детьми, пробежали дистанцию в 2, 5 километра. Остальные - все пять. В пятикилометровом забеге учитывалось время преодоления дистанции и на финише, в Арке Главного штаба, там же, на Дворцовой площади, Дедов ждали призы и подарки.

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