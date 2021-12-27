В Ленобласти завели дело из-за пенсионерки, 9 часов просидевшей в лифте

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в связи с действиями сотрудников управляющей компании из Колтушей, которые почти девять часов не могли организовать ремонт лифта, в котором застряла 90-летняя пенсионерка.

Как сообщает СК по Ленобласти, в случившемся ведомство видит признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причем совершенного группой лиц и по предварительному сговору.

Напомним, пенсионерка застряла в лифте днем, она стала звонить диспетчеру, та обещала прислать ремонтную бригаду. Но пожилая женщина провела в лифте почти девять часов, ремонтники не приезжали до последнего.

В лифте пенсионерке стало плохо, у нее поднялось давление.

Сейчас диспетчер задержана, с ней общаются следователи.