Зампредседателя правительства Новгородской области ушел в отставку

Тимофей Гусев, заместитель председателя правительства Новгородской области, покинул свой пост, сообщил глава пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков.

"Считаем, что Тимофей Борисович принял верное решение", - отметил Шестаков, сопроводив свой пост в мессенджере комментарием о том, что любая должность областном правительстве - это в не привилегия, а большая ответственность перед людьми.

Тимофею Гусеву 40 лет. В Великий Новгород он переехал в 2010 году из Томска, с 2013 по 2017 годы возглавлял Любытинский район, потом год был вице-губернатором. Пост зампредседателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев занял в 2018 году.