Шойгу: Присоединение Крыма к РФ спасло его от нашествия неофашистов

Если бы Крым не вернули в состав России в 2014 году, то на полуостров хлынули бы украинские неофашисты и наемники из США и Европы. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, если бы украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США пришли в Крым после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, никому бы мало не показалось.

Шойгу подчеркнул, что в Крыму в результате этого был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. "Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях", - сказал министр.