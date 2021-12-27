В Южном федеральном университете отмечают 70-летие ТРТИ

"Сегодня это семь учебных и лабораторных корпусов и столько же общежитий. Работают НИИ многопроцессорных вычислительных систем, НИИ робототехники и процессов управления, конструкторские бюро цифровой обработки сигналов и другие исследовательские и производственные подразделения. НКБ "Миус" продолжает производить технику для космоса. ИТА ЮФУ - основа таганрогского IT-кластера. В городе работают почти 800 IT-компаний и предпринимателей. Многие из них сотрудничают с ЮФУ: открывают лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, организуют для студентов стажировки, тренинги, митапы, хакатоны", - отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

История Таганрогского радиотехнического института, который многим известен, как "Радик", началась в декабре 1951 года. В связи с бурным развитием радиотехнической отрасли директор таганрогского завода "Прибой" Геннадий Чернов обратился в ЦК КПСС с просьбой о помощи в обеспечении предприятия кадрами. И уже 1 сентября 1952 года начались занятия. Директором ТРТИ стал Константин Шапошников. В первом потоке были 544 студента, а занятия проводили 43 преподавателя.

Институт готовил для советской промышленности инженеров-электриков, радиоинженеров и электровакуумщиков. Первые выпускники вуза стали участниками советской космической программы - они занимались автоматизацией систем управления космическими аппаратами, и в том числе обеспечивали полет Юрия Гагарина.

Институт стремительно развивался: появлялись новые факультеты и открывались лаборатории. Кстати, именно в "Радике" в 1961 году была изготовлена первая советская микросхема.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко: "Инженерно-технологическая академия в Таганроге внесла большой вклад в развитие нашего университета". Фото: Пресс-служба ЮФУ

"В 1980-х годах на базе вуза был создан уникальный учебно-научно-производственный комплекс, который собрал под одной крышей институт, несколько НИИ и конструкторских бюро, а также опытно-производственную базу. Мы по праву гордимся нашими выпускниками, среди которых шесть членов РАН, генеральные конструкторы и руководители предприятий Ростеха, Роскосмоса, Росатома, РЖД", - рассказал академик РАН, научный руководитель направления ЮФУ Игорь Каляев.

В 2006 году ТРТУ вошел в состав Южного федерального университета и первым ректором университета стал Владислав Захаревич.

В нынешнем году ЮФУ стал участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". Стратегические проекты ЮФУ отвечают на глобальные вызовы и охватывают разные направления: материаловедение, продовольственную безопасность, робототехнику и другие.

"Инженерно-технологической академии в Таганроге уже внесла большой вклад в развитие нашего университета. Сегодня ИТА ЮФУ - 70 лет. Поздравляем коллектив и студентов академии. Позади - долгая и славная история, а впереди - сложное, но прекрасное будущее!", - подчеркнула Инна Шевченко.

Материал подготовлен Центром общественных коммуникаций ЮФУ