На Урале 13 лет скрывавшегося от наказания фигуранта задержали на футболе

Мужчину, который 13 лет назад был осужден и все эти годы скрывался от правосудия, нашли и задержали во время мини-футбольного матча в спорткомплексе "Калининец" в Екатеринбурге.

Как рассказал сегодня Александр Левченко, пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области, фигуранта был в октябре 2008-го приговорен Орджоникидзевским районным судом на три года колонии общего режима по статье о разбое.

На оглашение приговора он не явился и был объявлен в розыск. Все это время мероприятия по установлению его местонахождения продолжались и вот, наконец, увенчались успехом: правоохранительным органам стало известно, что он планирует принять участие в футбольном матче в составе одной из команд в рамках городского турнира.

Двадцатого декабря сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН и отряда спецназначения "Россы" пришли в спортивный комплекс и задержали разыскиваемого. Сопротивления он не оказал и был препровожден в СИЗО-1 , откуда отправится в колонию.