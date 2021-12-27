В России создали дрон с подзарядкой от ЛЭП

Мультикоптер с подзарядкой от ЛЭП. Фото: https://t.co/K4HfUF1HTs pic.twitter.com/SmM7fDv8Ba— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 27, 2021
Минобороны РФ запатентовало небольшой беспилотник с возможностью подзарядки от линий электропередач. Описание изобретения размещено на сайте Роспатента.
Разработали дрон в Тюменском военно-инженерном училище имени маршала Прошлякова. Это мультикоптер, в нижней части которого размещены токовые клещи, размыкаемый кольцевой магнитопровод.
Контроллер управления двигателями аппарата настроен таким образом, что включение двигателей в висячем положении выполняется поэтапно относительно его расположения от провода. Это позволяет выполнять поворот аппарата относительно провода перед разведением клещей, говорится в патентном реферате.
Для подзарядки оператор подводит дрон к линии электропередач, после чего аппарат размыкает клещи, обхватывает ими провод и повисает на нем "вниз головой". Даже в этом положении беспилотник может продолжать разведку благодаря поворотной камере, отмечают разработчики. Подкрепившись, аппарат запускает двигатели, занимает положение для полета, размыкает клещи, отходит от ЛЭП и продолжает выполнение задачи.