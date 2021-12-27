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27.12.2021,  
11:05
Текст:  Антон Валагин

В России создали дрон с подзарядкой от ЛЭП

Минобороны РФ запатентовало небольшой беспилотник с возможностью подзарядки от линий электропередач. Описание изобретения размещено на сайте Роспатента.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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Разработали дрон в Тюменском военно-инженерном училище имени маршала Прошлякова. Это мультикоптер, в нижней части которого размещены токовые клещи, размыкаемый кольцевой магнитопровод.

Контроллер управления двигателями аппарата настроен таким образом, что включение двигателей в висячем положении выполняется поэтапно относительно его расположения от провода. Это позволяет выполнять поворот аппарата относительно провода перед разведением клещей, говорится в патентном реферате.

Для подзарядки оператор подводит дрон к линии электропередач, после чего аппарат размыкает клещи, обхватывает ими провод и повисает на нем "вниз головой". Даже в этом положении беспилотник может продолжать разведку благодаря поворотной камере, отмечают разработчики. Подкрепившись, аппарат запускает двигатели, занимает положение для полета, размыкает клещи, отходит от ЛЭП и продолжает выполнение задачи.

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