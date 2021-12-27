Новости

От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021
Фанаты "Человека-паука" написали 500000 твитов, требуя фильм с Гарфилдом 26.12.2021
Вышел тизер фильма "После. Долго и счастливо" 26.12.2021
Вышел русский трейлер "Жажды золота" с Заком Эфроном 26.12.2021
Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США 26.12.2021

Режиссер "Большой маленькой лжи" Валле умер в 58 лет

Новости
    27.12.2021, 09:08
Текст:   Олег Усков
Фото: EPA/WARREN TODA Фото: EPA/WARREN TODA
Фото: EPA/WARREN TODA

Канадский режиссер и сценарист Жан-Марк Валле скончался на 59-м году жизни 26 декабря. Об этом сообщает Deadline. Причины и обстоятельства смерти кинематографиста не называются.

Валле родился 9 марта 1963 года в Монреале. Изучал кинематографию в университете. В 80-х снимал клипы. В начале 90-х выступил продюсером ряда лент, получивших хорошую критику. С середины 90-х - режиссер сериалов и полнометражного кино.

В 2005-м поставил драму C.R.A.Z.Y., взявшую множество наград и номинаций. В 2013-м - ставший культовым "Далласский клуб покупателей" с Лето и Макконахи. Лента собрала практически всех спектр возможных кинонаград, включая три "Оскара". В том числе за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, на счету Валле сериалы "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы".

Новости

Видео: стала известна дата выхода второго сезона "Бриджертонов" 26.12.2021
Умер лауреат премии "Грэмми" Джей Ди Кроу 26.12.2021
Вышел трейлер третьего сезона "Атланты" 26.12.2021
Умерла певица Ванда Янг из группы Marvelettes 26.12.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона мистической драмы с Гилевым "Пассажиры" 25.12.2021
Певица обвинила 67-летнего "Мистера Бига" в секс-нападениях и угрозах 24.12.2021
Умер один из создателей "Евлампии Романовой" Владислав Зимницкий 24.12.2021
⧣ утраты
Фото: Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Умер актер из "Соломенной шляпки" и "Шерлока Холмса" Владимир Татосов 24.12.2021
На 104-м году жизни умер старейший участник "Евровидения" 24.12.2021
В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов 23.12.2021
⧣ Канада
Фото: youtube.com/ eurovisionfest
Умер актер и певец Энцо Гузман 21.12.2021
"Дюна" стала фильмом года по версии "Кино Mail.ru" 20.12.2021
От COVID умер фронтмен The Five Man Electrical Band Лес Эммерсон 17.12.2021