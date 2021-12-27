Режиссер "Большой маленькой лжи" Валле умер в 58 лет

Канадский режиссер и сценарист Жан-Марк Валле скончался на 59-м году жизни 26 декабря. Об этом сообщает Deadline. Причины и обстоятельства смерти кинематографиста не называются.

Валле родился 9 марта 1963 года в Монреале. Изучал кинематографию в университете. В 80-х снимал клипы. В начале 90-х выступил продюсером ряда лент, получивших хорошую критику. С середины 90-х - режиссер сериалов и полнометражного кино.

В 2005-м поставил драму C.R.A.Z.Y., взявшую множество наград и номинаций. В 2013-м - ставший культовым "Далласский клуб покупателей" с Лето и Макконахи. Лента собрала практически всех спектр возможных кинонаград, включая три "Оскара". В том числе за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, на счету Валле сериалы "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы".