Закон Тамбовской области от 22 декабря 2021 года № 37-З "О бюджете Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Тамбовской областной Думой 22 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 56 165 722,9 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 30 513 292,1 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 25 652 430,8 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 25 592 132,1 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 10 475 224,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 56 165 722,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2023 года в сумме 18 582 920,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 53 032 141,8 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 32 182 017,7 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 20 850 124,1 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20 850 124,1 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 8 237495,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 53 032 141,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 008 561,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2024 года в сумме 18 582 920,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тамбовской области в сумме 58 350 665,5 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 34 094 176,0 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 24 256 489,5 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 24 256 489,5 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 8 723 864,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тамбовской области в сумме 58 350 665,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 112 731,8 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Тамбовской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2025 года в сумме 18 582 920,3 тыс. рублей.

Статья 2. Предоставление льгот

Предоставить льготы организациям по платежам в бюджет Тамбовской области на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Тамбовской области, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Тамбовской области, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты Тамбовской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Расчет дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Тамбовской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, производится в соответствии с утвержденной методикой.

3. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета Тамбовской области в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в доходы бюджета Тамбовской области.

Статья 4. Доходы бюджета Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить поступления доходов в бюджет Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 5 157 305,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 340 150,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 558 325,1 тыс. рублей.

2. Утвердить:

ведомственную структуру расходов бюджета Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по государственным программам Тамбовской области и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Дорожный фонд Тамбовской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тамбовской области на 2022 год в сумме 6 789 607,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 892 403,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 442 563,9 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности предоставления из бюджета Тамбовской области субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям

1. Установить, что:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий государственных программ Тамбовской области, предоставляются путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, за исключением субсидий, указанных в подпунктах 2, 3 и 5 настоящей части;

2) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляемые за счет целевых средств из федерального бюджета, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии с частями 1 - 3 статьи 5 Федерального закона от 06 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";

3) авансовые платежи по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий юридическим лицам, по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые за счет целевых средств из федерального бюджета, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии с частями 1 - 3 статьи 5 Федерального закона от 06 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";

4) авансы и расчеты по государственным контрактам, заключаемым получателями на сумму 50 миллионов рублей и более, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета Тамбовской области, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 24226 и 2202 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) авансы и расчеты по контрактам (договорам), о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с областными государственными бюджетными или автономными учреждениями на сумму 50 миллионов рублей и более, источником финансового обеспечения обязательств по которым являются средства, предоставленные из бюджета Тамбовской области в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 24226 и 2202 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в 2022 году дополнительно к случаям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, из бюджета Тамбовской области в процессе исполнения бюджета по решению администрации области предоставляются субсидии юридическому лицу (в том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем которого не является Тамбовская область) за счет целевых средств из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области на финансовое обеспечение реализации национальных проектов, а также в случае получения из федерального бюджета дотаций по распоряжению Правительства Российской Федерации и бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Статья 8. Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений

1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тамбовской области, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области, субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

2. Установить, что:

1) бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставление взносов в уставные (складочные) капиталы (вклады в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставляемые за счет целевых средств из федерального бюджета, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии с частями 1-3 статьи 5 Федерального закона от 06 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями бюджетных инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы (вклады в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ) с поставщиками источником финансового обеспечения которых являются целевые средства из федерального бюджета, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии с частями 1 - 3 статьи 5 Федерального закона от 06 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";

3) авансы и расчеты по государственным контрактам, заключаемым на сумму 50 миллионов рублей и более, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета Тамбовской области в виде бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы (вклады в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 24226 и 2202 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) авансы и расчеты по контрактам (договорам), о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с областными государственными бюджетными или автономными учреждениями на сумму 50 миллионов рублей и более, источником финансового обеспечения обязательств по которым являются субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставленные из бюджета Тамбовской области, подлежат казначейскому сопровождению Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области в соответствии со статьями 24226 и 2202 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что в 2022 году в процессе исполнения бюджета по решению администрации области предоставляются субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет целевых средств из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области на финансовое обеспечение реализации национальных проектов, а также в случае получения из федерального бюджета дотаций, бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Статья 9. Бюджетные ассигнования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" утвердить объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области, предоставляемых из бюджета Тамбовской области в 2022 году в сумме 4 504 900,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 685 978,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 4 874 314,0 тыс. рублей.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Тамбовской области и областных государственных учреждений

1. Администрация Тамбовской области, органы государственной власти Тамбовской области и государственные органы Тамбовской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих Тамбовской области, работников органов государственной власти Тамбовской области, работников государственных органов Тамбовской области и работников областных государственных казенных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении администрации Тамбовской области, органов государственной власти Тамбовской области, государственных органов Тамбовской области и областных государственных учреждений дополнительными полномочиями (функциями).

2. Установить, что администрация Тамбовской области и исполнительные органы государственной власти Тамбовской области не вправе увеличивать численность работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными полномочиями.

Статья 11. Особенности установления отдельных расходных обязательств Тамбовской области в сфере социальной политики

1. Установить, что с 1 января 2022 года размер:

1) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 31 марта 2006 года № 23-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области" отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности и рабочих поселках, составляет 644 рубля;

2) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 4 июня 2007 года № 219-З "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, составляет 668 рублей;

3) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года № 497-З "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области", составляет:

ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, - 351 рубль;

труженикам тыла - 530 рублей;

ветеранам труда Тамбовской области - 308 рублей;

реабилитированным лицам - 530 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, -489 рублей;

4) пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 3 марта 2009 года № 502-З "О пособии на ребенка в Тамбовской области", составляет:

на ребенка - 212 рублей ежемесячно;

на ребенка-инвалида - 284 рубля ежемесячно;

на ребенка одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 396 рублей ежемесячно;

на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, - 459 рублей ежемесячно;

5) денежной компенсации, предусмотренной частью 10 статьи 3, денежных средств, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", составляет:

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Тамбовской области, выпускникам профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования - 58 650 рублей;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, 9 598 рублей;

6) денежных средств, предусмотренных частью 2 статьи 7, выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 7 Закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области":

а) опекуну (попечителю), в том числе по договорам о патронатном воспитании и договорам о приемной семье, на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) составляет:

на ребенка в возрасте до трех лет - 9 128 рублей;

на ребенка в возрасте от трех до семи лет - 9 309 рублей;

на ребенка в возрасте от семи до восемнадцати лет - 9 598 рублей;

б) приемной и патронатной семье на осуществление расходов по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг составляет 4 370 рублей;

7) ежемесячного пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года № 11-З "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" на ребенка из многодетной семьи, составляет 459 рублей;

8) ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 159-З "О дополнительных мерах социальной поддержки детей" на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), составляет 1 076 рублей.

2. Установить с 1 июля 2022 года с учетом индексации, равной 1,04, размеры:

1) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 31 марта 2006 года № 23-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Тамбовской области" отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности и рабочих поселках, в сумме 670 рублей;

2) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 4 июня 2007 года № 219-З "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, в сумме 695 рублей;

3) ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 года № 497-З "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области", в сумме:

ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, - 365 рублей;

труженикам тыла - 551 рубль;

ветеранам труда Тамбовской области - 320 рублей;

реабилитированным лицам - 551 рубль;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 509 рублей;

4) пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 3 марта 2009 года № 502-З "О пособии на ребенка в Тамбовской области", в сумме:

на ребенка - 220 рублей ежемесячно;

на ребенка-инвалида - 295 рублей ежемесячно;

на ребенка одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 412 рублей ежемесячно;

на ребенка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, - 477 рублей ежемесячно;

5) денежной компенсации, предусмотренной частью 10 статьи 3, денежных средств, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в сумме:

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Тамбовской области, выпускникам профессиональных образовательных организаций, обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Тамбовской области, для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования - 60 996 рублей;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, 9 982 рубля;

6) денежных средств, предусмотренных частью 2 статьи 7, выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 7 Закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области":

а) опекуну (попечителю), в том числе по договорам о патронатном воспитании и договорам о приемной семье, на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на осуществление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) в сумме:

на ребенка в возрасте до трех лет - 9 493 рубля;

на ребенка в возрасте от трех до семи лет - 9 681 рубль;

на ребенка в возрасте от семи до восемнадцати лет - 9 982 рубля;

б) приемной и патронатной семье на осуществление расходов по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг в сумме 4 545 рублей;

7) ежемесячного пособия, предусмотренного Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 года № 11-З "О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" на ребенка из многодетной семьи, в сумме 477 рублей;

8) ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Законом Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 159-З "О дополнительных мерах социальной поддержки детей" на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в сумме 1119 рублей.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тамбовской области, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Тамбовской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 12. Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области местным бюджетам в 2022 году в сумме 18 196 208,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 15 058 223,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 16 859 314,1 тыс. рублей, в том числе:

дотаций в 2022 году в сумме 2 074 226,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 689 622,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 044 226,7 тыс. рублей;

субвенций в 2022 году в сумме 8 159 130,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 8 169 217,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 8 169 217,7 тыс. рублей;

субсидий в 2022 году в сумме 7 455 552,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 796 636,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 6 229 021,5 тыс. рублей;

иных межбюджетных трансфертов в 2022 году в сумме 507 298,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 405 598,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 416 848,2 тыс. рублей.

2. Установить значения критериев выравнивания финансовых возможностей поселений Тамбовской области на 2022 год для сельских поселений - в размере 329 рублей, для городских поселений - в размере 279 рублей, на 2023 год для сельских поселений - в размере 314 рублей, для городских поселений - в размере 265 рублей, на 2024 год для сельских поселений - в размере 313 рублей, для городских поселений - в размере 264 рубля.

3. Установить значения критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2022 год в размере 0,9865, на 2023 год в размере 0,9816, на 2024 год в размере 0,9816.

4. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области на 2022, 2023 и 2024 годы в сумме 1 507 385,1 тыс. рублей ежегодно.

5. Установить, что в 2022 - 2024 годах из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области предоставляются:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в случае недостаточности средств местного бюджета в текущем году для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований;

дотации в целях стимулирования муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, достигших наилучших результатов в развитии доходной базы консолидированного бюджета Тамбовской области.

Методики распределения указанных в абзацах втором и третьем настоящей части дотаций и правила их предоставления устанавливаются администрацией Тамбовской области.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Тамбовской области, предоставляемых из бюджета Тамбовской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Тамбовской области по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений Тамбовской области на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

8. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств из федерального бюджета на: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 и 2023 годах в сумме 405 598,9 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году в сумме 416 848,2 тыс. рублей бюджетам муниципальных образований Тамбовской области, указанных в таблице 36 приложения 10 к настоящему Закону;

создание модельных муниципальных библиотек в 2022 году бюджету Сампурского района в сумме 10 000,0 тыс. рублей, бюджету городского округа Мичуринска в сумме 5 000,0 тыс. рублей, бюджету городского округа Уварово в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

создание виртуальных концертных залов в 2022 году бюджету городского округа Кирсанова в сумме 5 700,0 тыс. рублей, бюджету городского округа Рассказово в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

создание комфортной городской среды бюджету городского округа Уварово - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 70 000,0 тыс. рублей.

9. Утвердить межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета Тамбовской области федеральному бюджету в форме субвенции, на реализацию Соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и администрацией Тамбовской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий органов государственной власти Тамбовской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Тамбовской области от 29 октября 2003 года № 155-З "Об административных правонарушениях в Тамбовской области", на 2022 год в сумме 1 257,4 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы в сумме 1 028,6 тыс. рублей ежегодно.

10. Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области в целях стимулирования органов местного самоуправления Тамбовской области в развитии доходной базы консолидированного бюджета Тамбовской области утверждается администрацией Тамбовской области.

И. Установить, что в 2022 году при предоставлении бюджету Тамбовской области целевых межбюджетных трансфертов (включая иные дотации, предоставленные в случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации для бюджетов отдельных муниципальных образований) из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий распределение между муниципальными образованиями области утверждается администрацией Тамбовской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области на эти цели.

12. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядках, установленных администрацией Тамбовской области.

13. Установить, что в 2022 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Тамбовской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2022 года, при исполнении бюджетов муниципальных образований Тамбовской области учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных образований Тамбовской области в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области.

14. В соответствии с федеральным законодательством:

1) передать Управлению Федерального казначейства по Тамбовской области полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области за счет средств федерального бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством;

2) на основании решений главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области Управление Федерального казначейства по Тамбовской области вправе осуществлять полномочия получателя средств бюджета Тамбовской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области за счет собственных средств местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

15. Оплата услуг, оказываемых банками и отделениями почтовой связи, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления Тамбовской области и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и Тамбовской области осуществляются за счет соответствующих субвенций, предоставляемых из бюджета Тамбовской области (местного бюджета), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и администрацией Тамбовской области.

Статья 13. Субсидии бюджету Тамбовской области из местных бюджетов

1. Установить в соответствии со статьей 1422 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 370-З "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области" пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов на 2022 год:

муниципальных районов и городских округов Тамбовской области в размере 11 615 рублей;

городских и сельских поселений Тамбовской области в размере 18 115 рублей.

2. В соответствии с установленными частью 1 настоящей статьи значениями пороговых уровней подушевых расчетных налоговых доходов в 2022 году субсидии, предусмотренные статьей 16 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 370-З "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области", из местных бюджетов в бюджет Тамбовской области не перечисляются.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году из бюджета Тамбовской области предоставляются бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Тамбовской области, на следующие цели:

500 000,0 тыс. рублей - для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области - на срок до одного года, не выходящий за пределы финансового года;

15 000,0 тыс. рублей - для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий - на срок до одного года, не выходящий за пределы финансового года.

Бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области кредиты предоставляются без обеспечения исполнения обязательства по его возврату.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Тамбовской области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из бюджета Тамбовской области, осуществляются в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

4. При нарушении сроков возврата бюджетами муниципальных районов и городских округов Тамбовской области бюджетных кредитов и процентов по ним остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету муниципального района (городского округа) Тамбовской области из бюджета Тамбовской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района (городского округа) Тамбовской области.

Статья 15. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед Тамбовской областью

Средства бюджета Тамбовской области, предоставленные на возвратной и возмездной основе, а также плата за пользование ими подлежат перечислению в бюджет Тамбовской области и приравниваются к обязательным платежам.

Статья 16. Государственные заимствования Тамбовской области, государственный долг Тамбовской области, предоставление государственных гарантий Тамбовской области, расходы на обслуживание государственного долга Тамбовской области

1. Утвердить:

1) Программу государственных внутренних заимствований Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) Программу государственных внешних заимствований Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) Программу государственных гарантий Тамбовской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

4) Программу государственных гарантий Тамбовской области в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) предельный объем государственного внутреннего долга Тамбовской области на 2022 год в сумме 30 000 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 31 000 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 33 000 000,0 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного долга Тамбовской области по государственным гарантиям Тамбовской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить:

1) объем расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области в 2022 году в сумме 640 513,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 702 145,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 787 718,2 тыс. рублей;

2) объем расходов на уплату процентов Министерству финансов Российской Федерации за рассрочку реструктурированной задолженности:

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2022, 2023 и 2024 годах в сумме 425,9 тыс. рублей ежегодно;

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (на ликвидацию последствий засухи), в 2022 году в сумме 190,9 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 189,3 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 170,1 тыс. рублей;

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (в целях погашения долговых обязательств по кредитам коммерческих банков), в 2022 году в сумме 1 883,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 237,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 589,6 тыс. рублей;

по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Тамбовской области из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2022 году в сумме 1 455,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 378,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 301,8 тыс. рублей.

Статья 17. Источники финансирования дефицита бюджета Тамбовской области

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить, что:

1) на погашение государственных ценных бумаг Тамбовской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2022 и 2023 годах в сумме 1 575 000,0 тыс. рублей ежегодно, в 2024 году - в сумме 1 175 000,0 тыс. рублей;

2) на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (в целях погашения долговых обязательств по кредитам коммерческих банков), направляются бюджетные ассигнования в 2022, 2023 и 2024 годах в сумме 646 100,8 тыс. рублей ежегодно;

3) на погашение реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Тамбовской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тамбовской области (на ликвидацию последствий засухи), направляются бюджетные ассигнования в 2023 и 2024 годах в сумме 19 087,2 тыс. рублей ежегодно;

4) на погашение реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Тамбовской области из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2022, 2023 и 2024 годах в сумме 76 970,8 тыс. рублей ежегодно.

Статья 18. Особенности исполнения бюджета Тамбовской области

1. Зарезервировать бюджетные ассигнования по разделу "Общегосударственные вопросы":

подразделу "Резервные фонды" на 2022 год в сумме 10 712,0 тыс. рублей на резервный фонд администрации Тамбовской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

подразделу "Резервные фонды" на 2022 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей на резервный фонд администрации Тамбовской области;

подразделу "Другие общегосударственные вопросы" на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов по указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", реализацию мероприятий государственных программ Российской Федерации, не связанных с реализацией национальных проектов, но софинансируемых из федерального бюджета, мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иных решений, принимаемых администрацией Тамбовской области, на 2022 год в объеме 87 375,3 тыс. рублей, на 2024 год - 424 190,2 тыс. рублей.

Направить в резервный фонд администрации Тамбовской области неиспользованные остатки бюджетных ассигнований, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета Тамбовской области в 2021 году, за вычетом объема увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Тамбовской области по решению администрации Тамбовской области подлежат увеличению сверх объема, утвержденного абзацем третьим настоящей части в пределах не использованных по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возвращенных в доходы бюджета Тамбовской области и не учтенных при утверждении общего объема доходов бюджета Тамбовской области на 2022 год.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области в 2022 году является использование (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Тамбовской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в соответствии с утвержденным порядком использования средств из указанного фонда;

2) бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Тамбовской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с утвержденным порядком использования средств из указанного фонда;

3) бюджетных ассигнований, указанных в абзаце четвертом части 1 настоящей статьи, в соответствии с утвержденным порядком использования средств, зарезервированных в бюджете Тамбовской области.

3. Установить, что в 2022 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 58 Закона Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 369-З "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области" дополнительными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области без внесения изменений в закон о бюджете Тамбовской области являются:

1) принятие решения администрации Тамбовской области о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на реализацию государственной программы Тамбовской области, в пределах общей суммы утвержденных в настоящем Законе бюджетных ассигнований по государственной программе Тамбовской области между подпрограммами, мероприятиями данной программы и между главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае изменения способа финансового обеспечения его предоставления (долевое участие в строительстве, приобретение жилья, проведение реконструкции и капитального ремонта);

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области, в целях обеспечения уплаты главным распорядителем средств бюджета Тамбовской области и (или) областными государственными учреждениями, находящимися в его ведении, налогов во все уровни бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий и (или) капитальное строительство объектов, приобретение объектов недвижимого имущества с участием софинансирования из федерального бюджета, в целях обеспечения выполнения условий заключенных администрацией Тамбовской области соглашений с федеральными органами исполнительной власти;

5) в соответствии с решениями, принимаемыми проектными комитетами по реализации на территории Тамбовской области национальных проектов, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ) в случаях:

перераспределения бюджетных ассигнований между реализуемыми Тамбовской областью региональными проектами, между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета на соответствующий финансовый год;

увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели;

6) изменение (уточнение) бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и обособленного направления расходов в целях достижения результата регионального проекта, направленного на достижение соответствующего результата федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Тамбовской области на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тамбовской области (за исключением субвенций), при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тамбовской области (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля области о применении бюджетных мер принуждения;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение судебных актов, между главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области в целях своевременного их исполнения;

9) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Тамбовской области, на сумму экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг;

10) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в пределах средств, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств бюджета Тамбовской области, в целях выполнения условий предоставления из федерального бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Тамбовской области, предоставляемых в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, а также иных межбюджетных трансфертов;

11) поступление в доходы бюджета Тамбовской области целевых добровольных пожертвований для областных государственных казенных учреждений;

12) поступление в доходы бюджета Тамбовской области средств, полученных областными государственными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области на предоставление субсидий областным государственным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, между разделами, подразделами, классификации расходов бюджетов, целевыми статьями расходов бюджета Тамбовской области;

14) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета Тамбовской области сверх утвержденных настоящим Законом доходов;

15) увеличение или уменьшение бюджетных ассигнований текущего финансового года в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) целевых межбюджетных трансфертов, включая поступления в виде расходных расписаний о доведении главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета лимитов по целевым безвозмездным поступлениям, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета Тамбовской области, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты;

16) увеличение или уменьшение бюджетных ассигнований текущего финансового года в соответствии с правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и (или) соглашениями (договорами), предусматривающими предоставление межбюджетных трансфертов или безвозмездных поступлений бюджету Тамбовской области;

17) перераспределение администрацией Тамбовской области бюджетных ассигнований, предусмотренных в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, на предоставление субсидий местным бюджетам и увеличение расходов бюджета Тамбовской области по разделам классификации расходов бюджетов, предусмотренным структурой расходов бюджета Тамбовской области, в пределах указанных ассигнований;

18) увеличение администрацией Тамбовской области объема бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

19) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тамбовской области, предусмотренных в настоящем Законе (за исключением направлений расходов, указанных в пункте 42 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

20) увеличение или уменьшение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тамбовской области текущего финансового года в соответствии с абзацами девятым - двенадцатым пункта 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

21) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов, относящимся к непрограммным, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области;

22) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на материальное обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в Тамбовской области, а также обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах;

23) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализацию инициативных проектов, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами в соответствии с принятыми правовыми актами администрации Тамбовской области;

24) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Тамбовской области в связи с детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включенных в областную адресную инвестиционную программу;

25) перераспределение бюджетных ассигнований резервных фондов администрации Тамбовской области.

4. Установить, что в 2022 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Тамбовской области на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

5. Установить, что в случае сокращения в 2022 году поступлений доходов в бюджет Тамбовской области, расходами, подлежащими финансированию в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на 2022 год на эти цели, являются:

1) оплата труда и начисления на нее;

2) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

4) обслуживание государственного долга Тамбовской области;

5) страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области;

6) дотации бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на выравнивание бюджетной обеспеченности;

7) субвенции бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на реализацию органами местного самоуправления Тамбовской области передаваемых им отдельных государственных полномочий;

8) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории Тамбовской области.

6. Установить, что:

1) законодательные и иные нормативные правовые акты, приводящие к увеличению расходов в 2022 году за счет средств бюджета Тамбовской области и (или) снижению доходов бюджета Тамбовской области, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджет Тамбовской области, принимаются и реализуются только при наличии соответствующих дополнительных поступлений в бюджет Тамбовской области и внесения изменений в настоящий Закон, предусматривающих компенсацию увеличения расходов и (или) снижения доходов;

2) выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета;

3) действие пункта 2 настоящей части не распространяется на средства, предоставляемые бюджету Тамбовской области в соответствии с пунктами 1-З статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







