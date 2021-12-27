Закон Тамбовской области от 22 декабря 2021 года № 36-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Тамбовской областной Думой 22 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области (далее - фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 14 251 430,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 14 251 430,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2023 год в сумме 15 022 922,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 900 203,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2023 год в сумме 15 022 922,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 900 203,2 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы бюджета фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

в 2022 году в сумме 14 188 970,0 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 657 970,0 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 531 000,0 тыс. рублей;

в 2023 году в сумме 14 957 963,6 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 405 723,6 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 552 240,0 тыс. рублей;

в 2024 году в сумме 15 832 646,5 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 258 316,9 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 574 329,6 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты из бюджета фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 707 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 6. Нормированный страховой запас фонда

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса фонда на 2022 год в сумме 1 902 182,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 966 775,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 040 196,8 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить, что объем средств нормированного страхового запаса, направляемых для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования и расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Тамбовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования (в части возмещения средств территориальным фондам по месту оказания медицинской помощи), включается в общий объем средств финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







