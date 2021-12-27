Указ главы Республики Тыва от 17 декабря 2021 года № 539 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", предложениями Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 21 ноября 2021 г. № 17-00-02/04-6747-2021, от 28 ноября 2021 г. № 17-00-02/04-6903-2021, от 9 ноября 2021 г. № 17-00-02/04-7165-2021, от 12 декабря 2021 г. № 17-00-02/04-7205-2021 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 3:

подпункт 31 признать утратившим силу;

подпункт 37 изложить в следующей редакции:

"37) обеспечить отбор проб биологического материала только при наличии клинических симптомов заболевания, сходного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), у лица, контактировавшего с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), для проведения лабораторного исследования. Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10 - 12 день со дня последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);";

дополнить подпунктами 39 - 42 следующего содержания:

"39) обеспечить в срок до 17 декабря 2021 года готовность обсерватора к приему лиц, прибывающих из территорий Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания, Специального административного района Гонконг в соответствии с рекомендациями от 22 марта 2020 г. № 02/4708-2020-27 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

40) обеспечить отбор у граждан, прибывших из территорий Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания, Специального административного района Гонконг, материала для лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции:

первое обследование - в течение двух дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

второе обследование - с десятого по двенадцатый день со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

41) обеспечить выписку лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), у которых не появились клинические симптомы заболевания, сходного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение периода изоляции, без проведения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

42) обеспечить с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проведение государственными медицинскими организациями лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

2) в пункте 6:

в подпункте 1 слова "ГБУ "Республиканский центр народного творчества и досуга" заменить словами "ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры Республики Тыва (Дома народного творчества г. Кызыла)", после слова "ремесел" дополнить словами "", ГБУ "Тувинский государственный театр кукол"";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) провести с организаторами торжеств "тамада" и иными лицами, оказывающими услуги досуга с музыкальным обслуживанием (организаторами шоу, ведущими на свадьбах, тамада торжеств, тамада-конферансье, аниматорами), информационно-разъяснительную работу:

о возможности проведения спортивных, культурных, деловых мероприятий при условии наполняемости площади помещений на 50 процентов, но не более 100 человек, наличия у участников мероприятия QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной за последние полгода заболевания, либо QR-кода, подтверждающего наличие отрицательного ПЦР-теста на 48 часов, а также согласования мероприятия с оперативным штабом при Правительстве Республики Тыва;

о возможности проведения в объектах общественного питания массовых мероприятий с очным присутствием граждан в случае получения ими паспорта, подтверждающего коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва при условии проведения ими массовых мероприятий в период с 06.00 до 23.00 час. по местному времени;";

подпункт 4 признать утратившим силу;

3) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"1) провести информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства о временном приостановлении до особого распоряжения проведения массовых зрелищных, развлекательных, общественно-политических и иных мероприятий с очным присутствием граждан, включая коллективные и семейные торжества (свадьбы, дожек-дой, хылбык-дой, по случаю окончания школы, учебного заведения, юбилеи, дни рождения, поминки и др.), за исключением их проведения в объектах общественного питания в случае получения ими паспорта, подтверждающего коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва при условии проведения ими массовых мероприятий в период с 06.00 до 23.00 час. по местному времени.";

4) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.1. Министерству образования Республики Тыва:

1) направлять в Министерство юстиции Республики Тыва ежемесячно, не позднее 11-го числа очередного календарного месяца, сведения:

о переводе на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, работающих в сфере образования, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета;

об освобождении от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы лиц, работающих в сфере образования, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) провести до 7 января 2022 года дезинфекцию в образовательных организациях, включая столовые и пищеблоки, с привлечением специальных организаций, имеющих право на проведение дезинфекции, или дезинфекционных бригад медицинских организаций;

3) представить в срок до 7 января 2022 года в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва акты о проведении дезинфекции в образовательных организациях;

4) провести разъяснительную работу с несовершеннолетними лицами до 14 лет о запрете посещения с 1 января по 9 января 2022 года объектов общественного питания, торговых центров, кинотеатров и иных общественных мест без родителей либо законных представителей;";

5) пункт 8.2 признать утратившим силу;

6) дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:

"8.8. Министерству образования Республики Тыва, администрациям муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) обеспечить при организации и проведении новогодних мероприятий в 2021 году в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях соблюдение следующих обязательных требований:

1) не допускать проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также с привлечением лиц из иных организаций;

2) организовать детские новогодние "утренники" с участием одного класса или одной группы в помещении учебного класса или в актовом (музыкальном) зале образовательного учреждения без участия посторонних лиц;

3) осуществлять "входной фильтр" всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

4) обеспечить изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента их выявления до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей), разместив несовершеннолетних лиц отдельно от совершеннолетних лиц;

5) обеспечить уведомление Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва в течение 2 часов с момента выявления лиц, указанных в подпункте 5 настоящего пункта;

6) обеспечить проведение следующих противоэпидемических мероприятий:

- генеральную уборку всех помещений - мест проведения мероприятий в разрезе одного класса или одной группы с применением моющих и дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала и после завершения мероприятий;

- очистку вентиляционных решеток, кондиционеров в помещениях - местах проведения мероприятий до их начала;

- создание условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организации, санитарные узлы и туалетные комнаты;

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах мыла, бумажных полотенец, а также кожных антисептиков для обработки рук;

обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком проведения мероприятий из других классов или групп. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения мероприятий оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей.

7) в помещениях для проведения новогодних праздничных мероприятий обеспечить соблюдение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за столами (по 1 человеку);

8) организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы), обеспечив достаточное количество одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов;

9) обеспечить наличие у всех работников учреждения, задействованных в проведении новогодних праздничных мероприятий:

- QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенного заболевания за последние полгода;

- средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также одноразовых перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;

10) обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды;

11) обеспечить использование для дезинфекции дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях, по применению которых указан режим обеззараживания при вирусных инфекциях;

12) обеспечить проветривание помещений во время перерывов между занятиями (уроками);

13) обеспечить организацию централизованного сбора использованных одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.";

7) пункт 10.1 признать утратившим силу;

8) в пункте 11:

в абзаце первом слова "Министерству общественной безопасности" заменить словами "Департаменту региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства";

в абзаце втором слова "Министерство общественной безопасности" заменить словами "Департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства";

9) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Министерству цифрового развития Республики Тыва, ГТРК "Тыва", ТК "Тува 24" (по согласованию) провести широкую информационную работу среди населения республики:

о запрете с 1 января по 9 января 2022 года посещения несовершеннолетними лицами до 14 лет объектов общественного питания, торговых центров, кинотеатров и иных общественных мест без родителей либо законных представителей;

рекомендовать населению республики не выезжать за пределы Российской Федерации, провести новогодние праздники провести дома, не проводить массовые мероприятия;

рекомендовать рабочим коллективам не проводить новогодние корпоративы;

о максимальном сокращении контактов и многократных походов в гости в новогодние праздники;

о соблюдении масочного режима и социального дистанцирования не менее 1,5 метра.";

10) в пункте 13:

в подпункте 5 слова "аэропорт, вокзал," исключить;

в подпункте 6 слова "Министерство общественной безопасности" заменить словами "Департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

" 8) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва:

- организовать проведение рейдовых мероприятий в период зимних школьных каникул с 1 января по 9 января 2022 года по соблюдению требования о запрете с 1 января по 9 января 2022 года посещения несовершеннолетними лицами до 14 лет объектов общественного питания, торговых центров, кинотеатров и иных общественных мест без родителей либо законных представителей;

усилить контроль по соблюдению запрета нахождения несовершеннолетних без родителей, законных представителей в ночное время с 22.00 до 06.00 час. по местному времени;

- информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва в случае выявления лиц, прибывающих (прибывших) на территорию Республики Тыва из территорий Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания, Специального административного района Гонконг;

- обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима изоляции прибывших из территорий Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания, Специального административного района Гонконг на территорию Республики Тыва.";

дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) ФКП "Аэропорт Кызыл":

- обеспечить с 16 декабря 2021 года допуск граждан в аэропорт г. Кызыла при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенного за последние полгода заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или о прохождении ПЦР-тестирования не позднее 42 часов;

- обеспечить контроль за проведением ежедневной дезинфекции в помещениях аэропорта города Кызыла не реже 2 раз в сутки с применением препаратов вирулицидного действия;

12) Автовокзалам г. Кызыла и муниципальных образований Республики Тыва:

- обеспечить с 16 декабря 2021 года допуск граждан на автовокзал при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенного за последние полгода заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или о прохождении ПЦР-тестирования не позднее 42 часов;

- обеспечить контроль за проведением ежедневной дезинфекции в помещениях автовокзала не реже 2 раз в сутки с применением препаратов вирулицидного действия.";

11) в пункте 15 слова "и.о. министра общественной безопасности Республики Тыва Санчата А.С" заменить словами "Департамент региональной безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва";

12) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

в пункте 4:

подпункт 7 дополнить словами ", ГБУ "Тувинский государственный театр кукол";

подпункт 21 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"Ограничительные мероприятия, указанные в настоящем подпункте, не распространяются на деятельность объектов общественного питания, получивших паспорта, подтверждающие коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва при условии проведения ими массовых мероприятий в период с 06.00 до 23.00 час. по местному времени.";

в подпункте 10 после слова "Кок-оола"" дополнить словами ", ГБУ "Тувинский государственный театр кукол"";

в пункте 6:

абзацы шестой и семнадцатый признать утратившими силу:

дополнить абзацами 21 и 22 следующего содержания:

"- рекомендовать обеспечить перевозку сотрудников на служебном транспорте (автобусах) в утреннее время и вечернее время, со сбором (высадкой) работников в определенных точках города в целях эпидемиологической безопасности работников и разгрузки общественного транспорта;

- рекомендовать воздержаться от проведения новогодних корпоративов рабочими коллективами.";

пункты 11 и 15 признать утратившими силу;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Несовершеннолетним лицам до 14 лет не посещать с 1 января по 9 января 2022 года объекты общественного питания, торговые центры, кинотеатры и иные общественные места без родителей либо законных представителей.";

13) раздел IV Перечня органов исполнительной власти Республики Тыва, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" изложить в следующей редакции:





"IV. Численность должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва

Органы исполнительной власти Республики Тыва / Количество уполномоченных должностных лиц

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва - 2

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва - 10

3. Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва - 24

4. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок - 4

5. Министерство финансов Республики Тыва - 20

6. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва - 2

7. Министерство строительства Республики Тыва - 13

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва - 17

9. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва - 6

10. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва - 9

11. Министерство культуры и туризма Республики Тыва - 9

12. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва - 15

13. Министерство образования Республики Тыва - 15

14. Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва - 25

15. Министерство спорта Республики Тыва - 5

16. Министерство цифрового развития Республики Тыва - 6

17. Министерство юстиции Республики Тыва - 6

18. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва - 6

19. Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва - 7

20. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва - 10

21. Служба по тарифам Республики Тыва - 5

22. Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва - 10

23. Агентство по делам национальностей Республики Тыва - 5

24. Агентство по делам молодежи Республики Тыва - 3

25. Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики Тыва - 18

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







