Умер джазмен Оскар Лопес Руис

Очередная утрата для поклонников отменной джазовой гитары и танго: в Буэнос-Айресе скончался Оскар Лопес Руис. Важный аргентинский исполнитель, продюсер и композитор, помимо прочего работавший для кино, умер 24 декабря на 84-м году жизни.

Как сообщает La Nacion со ссылкой на семью музыканта, Руис скончался в госпитале от сепсиса.

Оскар Лопес Руис родился в 1938 году в Буэнос-Айресе. В 61-м музыкант присоединился к коллективу Астора "Великого" Пьяцоллы, у которого трудился четверть века. О чем далее написал книгу. Далее Руис собрал свою группу - Nuevo Tango.

Был женат на певице и актрисе со сложной биографией Линде Рене Абади (более известна как Донна Кэролл), скончавшейся весной прошлого года.