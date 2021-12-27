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Умер джазмен Оскар Лопес Руис

Новости
    27.12.2021, 11:37
Текст:   Олег Усков

Очередная утрата для поклонников отменной джазовой гитары и танго: в Буэнос-Айресе скончался Оскар Лопес Руис. Важный аргентинский исполнитель, продюсер и композитор, помимо прочего работавший для кино, умер 24 декабря на 84-м году жизни.

Как сообщает La Nacion со ссылкой на семью музыканта, Руис скончался в госпитале от сепсиса.

Оскар Лопес Руис родился в 1938 году в Буэнос-Айресе. В 61-м музыкант присоединился к коллективу Астора "Великого" Пьяцоллы, у которого трудился четверть века. О чем далее написал книгу. Далее Руис собрал свою группу - Nuevo Tango.

Был женат на певице и актрисе со сложной биографией Линде Рене Абади (более известна как Донна Кэролл), скончавшейся весной прошлого года.

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