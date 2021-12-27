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Текст:   Наталья Козлова 
19:17 27.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)

Верховный суд разъяснил, как оплачивать коммуналку в коттеджном поселке

В стране строится все больше и больше коттеджей. Если в 2019 году такие дома составляли 47 процентов от объема всего жилья, которое ввели в эксплуатацию, то за первое полугодие 2021 года - уже до 55 процентов. Эти цифры продолжают расти. Да и государство постоянно подчеркивает свою заинтересованность в малоэтажном строительстве. Но жизнь в таких поселках порождает и новые правовые коллизии.
Из-за пробелов в законодательстве у жителей коттеджных поселков возникает немало проблем. Фото: iStock Из-за пробелов в законодательстве у жителей коттеджных поселков возникает немало проблем. Фото: iStock
Из-за пробелов в законодательстве у жителей коттеджных поселков возникает немало проблем. Фото: iStock

Об очередном таком споре рассказал портал "Право ру". До Верховного суда дошел некий гражданский спор. В нем владелец дома в коттеджном поселке в Подмосковье отказался платить управляющей компании за вывоз мусора, уборку территории вокруг домов и за охрану.

Фото: РИА Новости
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Поселок был не из дешевых и там такая плата была 36 000 рублей в месяц. Владелец коттеджа подсчитал, что его доля в расходах, исходя из числа домов в поселке и площади участков, должна составлять 1/422 от общей суммы. То есть примерно 1600 рублей в месяц. А это почти в 20 раз меньше, чем он платит.

Этот человек в своем иске к управляющей компании указал, что перечислил управляющей компании 126 000 рублей, но из этих средств уплатить в счет "коммуналки" надо только 38 000 рублей. Но вот остальные деньги надо ему вернуть.

В итоге долгих разбирательств в местных судах, спор с управляющей компанией дошел до Верховного суда РФ.

По мнению высокой инстанции, подобных споров в последнее время становится в отечественных судах все больше. Поэтому для соблюдения баланса интересов сторон, сказал Верховный суд, в аналогичных разбирательствах местным судам надо изучить обоснованность и разумность тарифов. А так же установить, какими услугами фактически пользуется житель поселка.

Владелец дома в коттеджном поселке отказался платить управляющей компании за вывоз мусора, уборку территории и за охрану

В противоположном случае управляющие компании получают возможности навязывать владельцам домов услуги, которые тем не нужны.

Но переплаты в коттеджных поселках оказались не единственными проблемами их жителей. Немало оказалось и, так называемых, "дорожных" исков.

Это когда в похожие поселки проложена, как правило, единственная асфальтовая дорога, но неожиданно для граждан, оказавшаяся в частной собственности. И такой хозяин частного асфальта устанавливает плату за то, что человек получил возможность беспрепятственно приехать к себе домой.

По подобному иску необходимо доказать, что заявителю принадлежит участок в поселке, а ответчик действительно как-то мешает ему. Суды, как правило, встают на сторону граждан, если выяснится, что дорога является объектом общего пользования и другого доступа к участкам у собственников нет.

Судя по судебным искам, основные проблемы жильцов коттеджей возникают по поводу использования прилегающей инфраструктуры. Часто инфраструктура после сдачи поселка, остается в собственности застройщика или его управляющей компании. Хотя инвестировали в ее создание именно собственники домов. Схема в таких случаях используется следующая - застройщик покупает землю. Делит ее на участки под индивидуальное строительство и распродает. А земли "общего пользования" - улицы коттеджных поселков, остаются в собственности строительной фирмы, которая может ими распоряжаться.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Но законодательство по таким поселкам еще не доработано, поэтому пока не получается ориентироваться на статью 36 Жилищного кодекса. В этой статье говорится, что собственникам жилья в многоквартирных домах на праве общей долевой собственности принадлежит и прилегающая инфраструктура. Но Конституционный суд заявил, что такое положение не применимо к коттеджным поселкам из-за их "пространственной обособленности" (Постановление КС от 10.11.2016 N 23-П).

Несколько лет назад в Думу был внесен законопроект, который предполагал обязательное оформление безвозмездного сервитута (право пользоваться чужим имуществом) на участки общего пользования, находящиеся в частной собственности. Но этот законопроект отклонили, а проблема осталась и правовой пробел до сих пор не урегулирован.

Так что сегодня в таких поселках судьба инфраструктуры для обслуживания граждан складывается в трех вариантах. Первый и самый оптимальный, когда застройщик передает инфраструктуру в муниципалитет. Но местная власть не горит желанием взять дополнительную обузу.

Проблемы жильцов коттеджей связаны с их инфраструктурой

Следующий вариант - при продаже домов оформлять инфраструктуру в долевую собственность собственников поселка. И, наконец, оставлять инфраструктуру в личной собственности застройщика с дальнейшей реализацией управления. Это основной механизм, которым любят пользоваться компании. И как следствие - недовольные должники.

Но в таком случае фирме придется в суде доказать факты трат и оказание именно этих услуг должнику. Гражданам же рекомендуется в таких ситуациях создавать ТСЖ, чтобы через общие собрания и устав контролировать правильность работы управляющей компании. А также законность контроля при обслуживании общей инфраструктуры.

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