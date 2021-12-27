Виктор Салтыков и Шура вдвоем победили на шоу "Суперстар! Возвращение"

На телеканале НТВ показали заключительный выпуск второго сезона музыкального шоу "Суперстар! Возвращение". В финал проекта прошли четыре артиста - Авраам Руссо, Виктор Салтыков, Анастасия и Шура.

В конце выступили Виктор Салтыков, исполнивший песню Last Christmas, и Шура, взявший для выступления песню Аллы Пугачевой "Опять метель". В жюри проекта находились Лера Кудрявцева, солист "Руки вверх" Сергей Жуков, Диана Арбенина и Сергей Соседов. Победителем выбрали сразу двоих Виктор Салтыков и Шура набрали одинаковое количество баллов. Авраам Руссо оказался в тройке лидеров, отстав от победителей всего на один балл.

Шура в своем Instagram поделился снимком с полученной наградой, добавив, что слова будут позже, а сейчас ему надо поспать