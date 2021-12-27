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27.12.2021 20:09
Рубрика: Культура

"Женщины Есенина" в день памяти поэта на сцене МХАТа им. Горького

Текст: Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Это постановка по книге Захара Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди". Задумывались "Женщины Есенина" еще при прежнем худруке Эдуарде Боякове, репетировались почти год. Новый директор театра Владимир Кехман оставил спектакль в афише. Покажут его и во вторник, 28 декабря, в день памяти поэта (жизнь Есенина трагически оборвалась в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года).
"Женщины Есенина" - это драма, где неприглядная проза жизни сочетается с гениальной поэзией. Фото: Вячеслав Новиков "Женщины Есенина" - это драма, где неприглядная проза жизни сочетается с гениальной поэзией. Фото: Вячеслав Новиков
"Женщины Есенина" - это драма, где неприглядная проза жизни сочетается с гениальной поэзией. Фото: Вячеслав Новиков

С Есениным всегда дилемма. На одной чаше - образ пастушка, певца родины, транслируемый в школе, романтик Есенин из биографии Куняевых, на другой чаше - Есенин, о котором слышим в последние годы - гуляка, дебошир, герой-любовник. Прилепин делает попытку доказать, что Есенин закономерно пришел к своему финалу. И что версия о его убийстве не больше, чем домыслы. Никто не сомневался, что это был добровольный уход, до 80-х годов XX века, когда в газетах начали появляться разоблачающие расследования.

Исполнитель роли Есенина Андрей Вешкурцев совпадает со своим героем портретно - просто пугающе похож

Драматург Елена Исаева оставила из книги, в которой более тысячи страниц, женские главы: отношения поэта и его муз - матери, Анны Изрядновой, Зинаиды Райх, Галины Бениславской, Айседоры Дункан и Софьи Толстой. А режиссер Галина Полищук, работавшая в Латвийском национальном театре, поставила драму, где неприглядная проза жизни сочетается с гениальной поэзией, надежды революции - с крахом любви, болезненная меланхолия Серебряного века - с хмельным весельем дружеских пирушек.

На сцене - поворотный круг: он то припорошенная осенними листьями пристань, то теплоход, на котором плывут очарованные друг другом Сергей (Андрей Вешкурцев) и Зина (Алиса Гребенщикова), то густо окутанный сигаретным дымом скандальный кабак "Стойло Пегаса", за столиками которого имажинисты Есенин, Мариенгоф и Кусиков мечтают переименовать московские улицы в свою честь. "Моя - Тверская!" - безапелляционно констатирует Есенин. Все происходящее на сцене так быстро меняется и проносится: "В развороченном бурей быте/С того и мучаюсь, /Что не пойму, /Куда несет нас рок событий..."

Исполнитель роли Есенина Андрей Вешкурцев совпадает со своим героем портретно - просто пугающе похож. Как и Екатерина Волкова, сыгравшая Айседору. Вот они вдвоем как будто сошли с того самого свадебного фото, где Изадора в шляпке и жабо. С ней Есенин - большой ребенок, в котором танцовщица видела своего погибшего сына Патрика. А Сергей, с трудом прорываясь сквозь чужую речь (английского он не знал), пытался разглядеть свою женщину. Но снова безуспешно. И если в первом акте женщины будто затмили Есенина, то во втором перед зрителем предстал поэт - мятущийся, с горящей душой, на разрыв читающий "Снова пьют здесь, дерутся и плачут".

Расставание Есенина и Райх и расставание Есенина с Бениславской режиссер решила как два танцевально-пластических этюда - завораживающих и срывающих аплодисменты. Только в случае с Райх это любовь-вражда двух невероятно сильных людей. А в случае с Бениславской - "процветшая" любовь-жертва: Вешкурцев - Есенин будто марионеточную куклу тянет Галю (Агния Кузнецова) за собой к погибели.

Фото: Вячеслав Новиков
Захар Прилепин: Есенин не был Дон Жуаном

По версии Прилепина (и в спектакле это сохранили), Есенина на всю жизнь ранило предательство матери. Только так поэт расценивал ее измену мужу и появление внебрачного сына. Татьяну Федоровну сыграла Екатерина Стриженова. Ее метания - от того, что любит другого - не мужа, который насильно повел под венец и держал в подполе перед свадьбой, чтобы та не сбежала. Ее боль - от непонимания, почему Сергей не взял в жены "деревенскую", ее слезы - от того, что ни обнять, ни утешить сына, который покорил далекую Москву, а потом и вовсе уехал за границу с женщиной намного старше себя, она не может.

Художнику-постановщику Айгарсу Озолиньшу и художнику по костюмам Ирэне Белоусовой удалось точно схватить атмосферу модерна. Ее порождение - преступно элегантный Мариенгоф (его отменно сыграл Николай Коротаев) - имажинист в мыслях, одежде, поступках, о котором сегодня историки литературы вспоминают редко.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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