Распоряжение правительства Республики Алтай от 27 декабря 2021 года № 827-р "О внесении изменения в пункт 14.1.8 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в пункт 14.1.8 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, заменив слова "72 часов со дня проведения исследования" словами "48 часов от времени результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







