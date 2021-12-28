Распоряжение правительства Республики Алтай от 27 декабря 2021 года № 827-р "О внесении изменения в пункт 14.1.8 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Новости

Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 21:45
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 21:38
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:29
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 21:03
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 21:02
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 20:54
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 20:46
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 20:41
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 20:40
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек 19:33
Росреестр подбирает земли для туристических объектов 19:03
Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео 18:45
Китай обвинил США в нарушении международного космического права 18:34
В России начали тестировать качество госуслуг 18:34
Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях 18:33
Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах 18:24
"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта 18:21
Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19 18:00
Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 декабря 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 27 декабря 2021 года № 827-р "О внесении изменения в пункт 14.1.8 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в пункт 14.1.8 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, заменив слова "72 часов со дня проведения исследования" словами "48 часов от времени результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией