Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира

Принцесса Мария Лаура, племянница короля Бельгии Филиппа, объявила о скором замужестве с Вильямом Исви, финансистом из Лондона.

33-летняя Мария уже много лет живет в Лондоне, вдали от внимания публики. Она занимает девятое место в очереди на бельгийский престол. Дядя Марии - нынешний монарх Филипп был коронован в 2013 году после того, как дедушка Марии - король Альберт II - отрекся от престола после 20 лет царствования.

Мария Лаура занималась вопросами международных отношений, является экспертом по Китаю. Ранее она работала в штаб-квартире ООН Нью-Йорке, а также в офисе Louis Vuitton в Шанхае.

О Вильяме Исви, избраннике принцессы, известно, что он родился в Париже, но почти всю жизнь провел в Лондоне. Его мать, подданная Великобритании, занимается дизайном купальников, а отец - французско-марокканского происхождения - топ-менеджер в крупном финансовом учреждении. Исви пошел по стопам отца - сейчас работает на один из американских инвестиционных банков. Свадьба намечена на вторую половину 2022 года.

На опубликованных Бельгийским королевским домом фотографиях жених и невеста не скрывают своей радости.