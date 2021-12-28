Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 24 декабря 2021 года № 1150 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом слова "31 декабря 2021 года" заменить словами "28 февраля 2022 года";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запретить проведение публичных мероприятий, а также массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием граждан с заполняемостью более 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения, в том числе спортивных, зрелищных, досуговых;";

в пункте 5:

в абзаце первом слова "(с числом участников не более 30 человек)" заменить словами "в закрытых помещениях (с заполняемостью не более 70 процентов от проектной вместимости закрытого помещения)":

в абзаце втором слова "три дня" заменить словами "48 часов";

в абзаце третьем слова "три дня" заменить словами "48 часов";

2) в части 1.1:

слова "31 декабря 2021 года" заменить словами "28 февраля 2022 года";

слова "три дня" заменить словами "48 часов";

3) в части 1.2 слова "три дня" заменить словами "48 часов";

4) в приложении 2:

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за 48 часов до прибытия в Чукотский автономный округ, либо документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания в течение шести месяцев до прибытия в Чукотский автономный округ.";

абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за 48 часов до прибытия в Чукотский автономный округ, либо документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания в течение шести месяцев до прибытия в Чукотский автономный округ.";

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Граждане, прибывшие в аэропорт Омолон Билибинского района из других регионов Российской Федерации, проходят обязательное тестирование экспресс-методом на определение антигена (Ag) на новую коронавирусную инфекцию.

Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за 48 часов до прибытия в Чукотский автономный округ, либо документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания в течение шести месяцев до прибытия в Чукотский автономный округ.

Тестирование проводится силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал - Билибинская районная больница.

В случае, если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, гражданин уведомляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу о соблюдении им в течение 14 календарных дней режима изоляции с использованием любых доступных средств связи.".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







