Зарегистрирован 27.12.2021 № 66583

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 27.12.2021 г.

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу приказа ФНС России "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, и формы решения о приостановлении (возобновлении) действия, о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия об аннулировании свидетельства (дубликата свидетельства) о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана" и приказа ФНС России "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов, и формы решения о приостановлении (возобновлении) действия, о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия, об аннулировании свидетельства (дубликата свидетельства) о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов".