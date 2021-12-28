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28 декабря 2021 г.

Приказ Федеральной налоговой службы от 23.11.2021 № ЕД-7-15/1013@ "Об утверждении формы и формата представления уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, или в свидетельстве о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов, в электронной форме, порядка его заполнения и представления в налоговые органы"

Дата подписания 23 ноября 2021 г.
Опубликован 28 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 27.12.2021 № 66583

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 27.12.2021 г.

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу приказа ФНС России "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, и формы решения о приостановлении (возобновлении) действия, о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия об аннулировании свидетельства (дубликата свидетельства) о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана" и приказа ФНС России "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов, и формы решения о приостановлении (возобновлении) действия, о неполном устранении нарушений, повлекших за собой приостановление действия, об аннулировании свидетельства (дубликата свидетельства) о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов".

Приказ Федеральной налоговой службы от 23.11.2021 № ЕД-7-15/1013@
(pdf, PDF, 4.0 Мб)