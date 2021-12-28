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28.12.2021,  
14:01
Текст:  Антон Валагин

Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Несколько зарубежных заказчиков выразили заинтересованность в покупке российской эшелонированной системы ПВО, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Фото: Юрий Смитюк/РИА Новости
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- Эшелонированная ПВО предполагает поставку группировки зенитных комплексов разной дальности: большой, средней и малой, - действующей в едином контуре управления. По оценкам мировых экспертов, наше предложение - одно из наиболее комплексных и всесторонне продуманных, - рассказала в интервью РИА Новости пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова.

Реализация таких проектов предполагает использование не только высокоэффективных зенитных систем,но и других комплексов - в том числе авиации, отметила она. Поэтому эшелонированная система ПВО для каждого потенциального покупателя разрабатывается индивидуально.

- Речь не идет о поставках только пары С-400 - "Панцирь". Россия готова предоставить широкую линейку зенитных комплексов, - продолжила Решетникова. С учетом развития беспилотной авиации и использования дронов для нанесения ударов вопрос о защите воздушного пространства становится все более актуальным.

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