Иностранцы заинтересовались российской эшелонированной системой ПВО

Несколько зарубежных заказчиков выразили заинтересованность в покупке российской эшелонированной системы ПВО, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

- Эшелонированная ПВО предполагает поставку группировки зенитных комплексов разной дальности: большой, средней и малой, - действующей в едином контуре управления. По оценкам мировых экспертов, наше предложение - одно из наиболее комплексных и всесторонне продуманных, - рассказала в интервью РИА Новости пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова.

Реализация таких проектов предполагает использование не только высокоэффективных зенитных систем,но и других комплексов - в том числе авиации, отметила она. Поэтому эшелонированная система ПВО для каждого потенциального покупателя разрабатывается индивидуально.

- Речь не идет о поставках только пары С-400 - "Панцирь". Россия готова предоставить широкую линейку зенитных комплексов, - продолжила Решетникова. С учетом развития беспилотной авиации и использования дронов для нанесения ударов вопрос о защите воздушного пространства становится все более актуальным.