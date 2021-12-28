Испытания украинского ПТРК "Штурм-СМ" надеются завершить в 2022 году

Находившийся на вооружении Советской армии самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С" был разработан в 70-е годы и в настоящее время уже не в полной мере отвечает современным требованиям.

Поэтому российскими конструкторами в 2012 году был создан модернизированный вариант "Штурм-СМ", получивший тепловизионные прицелы и более совершенные дальнобойные ракеты с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.

В таком обновленном виде пусковые установки способны выполнять все поставленные задачи по борьбе с самой современной бронетехникой вероятного противника.

На Украине улучшением этих комплексов озадачились лишь в прошлом году, в результате была создана собственная модификация, также получившая обозначение "Штурм-СМ". От базового варианта она отличается установкой прицела ОПСН-И с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и каналом наведения.

В качестве вооружения вместо противотанковых управляемых ракет 9М114 применены украинские РК-2В "Барьер-В" с дальностью полета 7000 метров.

Как сообщает портал Defense Express, в настоящее время проведены предварительные испытания.

На следующий год уже намечены государственные, военное ведомство внесло эти работы в оборонный заказ. Но нет твердых гарантий, что будет получено финансирование, поэтому сейчас темп принятия этого комплекса на вооружение резко замедлился, и, как обычно бывает на Украине, реализация планов растянется на длительное время.