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28 декабря 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 28 декабря 2021 года № 319-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 28 декабря 2021 г.
Опубликован 28 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 15:

подпункт 15.1 изложить в следующей редакции:

"15.1. Обеспечить c 20 января 2022 года допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или справок об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР либо экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2 (срок действия - не более 48 часов от времени результата лабораторного исследования):

в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты и в прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки;

в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более;

к пешим и автобусным экскурсиям.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется при осуществлении деятельности на объектах общественного питания, расположенных на территории аэропорта, и объектах придорожного сервиса.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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