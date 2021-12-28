Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.12.2021,  
10:05
Текст:  Светлана Цыганкова

На корвете "Резкий" запустили двигатели

Фото: Объединенная судостроительная корпорация Фото: Объединенная судостроительная корпорация
Фото: Объединенная судостроительная корпорация

На корвете "Резкий" впервые запустили главные двигатели и дизель-генераторы. Пуски состоялись в штатном режиме и без сбоев.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии

Корабль проходит испытания на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Ответственный сдатчик корвета Ражден Бараташвили отметил, что все механизмы исправны и готовы к принятию нагрузки.

Специалисты сдаточной команды и контрагентских организаций заявили, что автоматика и системы управления кораблем также смонтированы и исправно действуют. Работы по приему топлива и запуску двигателей прошли в рамках одной рабочей смены.

"Резкий" - многоцелевой корвет с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Это четвертый корабль проекта 20380. Он предназначен для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта. Экипаж - 100 военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Автономность плавания -15 суток.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Необычная реактивная установка "Град" замечена в Афганистане 27.12.2021
NI: Атомный ракетоносец "Князь Олег" сможет разрушать города 26.12.2021
Главком ВМФ: "Генералиссимус Суворов" - наш стратегический аргумент 25.12.2021
гособоронзаказ
Атомные подлодки "Новосибирск" и "Князь Олег" передали ВМФ России 21.12.2021
Войска получили боеприпасы для защиты от высокоточного оружия 15.12.2021
корабли
Завершился ремонт ракетного крейсера "Варяг" 17.12.2021
Российские вертолетоносцы планируют вооружить безэкипажными катерами 17.12.2021