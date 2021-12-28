На корвете "Резкий" запустили двигатели

На корвете "Резкий" впервые запустили главные двигатели и дизель-генераторы. Пуски состоялись в штатном режиме и без сбоев.

Корабль проходит испытания на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Ответственный сдатчик корвета Ражден Бараташвили отметил, что все механизмы исправны и готовы к принятию нагрузки.

Специалисты сдаточной команды и контрагентских организаций заявили, что автоматика и системы управления кораблем также смонтированы и исправно действуют. Работы по приему топлива и запуску двигателей прошли в рамках одной рабочей смены.

"Резкий" - многоцелевой корвет с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Это четвертый корабль проекта 20380. Он предназначен для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта. Экипаж - 100 военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Автономность плавания -15 суток.