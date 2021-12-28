От теории к практике: на заводе Тойота в Санкт-Петербурге завершилась стажировка студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

24 декабря 2021 года на заводе компании ООО "Тойота Мотор" и в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга завершилась стажировка студентов Санкт-Петербургского политехнического университета.

В течение шести месяцев 13 лучших студентов выпускных курсов СПбПУ, прослушавших цикл лекций "Производственная система Тойота" от представителей компании и успешно прошедших тестирование, учились использовать полученные знания в настоящих производственных условиях. Девять студентов прошли стажировку на заводе ООО "Тойота Мотор", четверо - в РЦК.

На заводе Тойота в Санкт-Петербурге студенты вместе с персональными наставниками изучали методы повышения производительности труда и их реальное применение, а также готовили собственные учебные проекты. Во время стажировки в РЦК студенты работали над проектами по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта "Производительность труда" и изучили методологию повышения производства, разработанную ФЦК. По завершению стажировки ученики выпускных курсов СПбПУ представили отчеты по своим проектам перед комиссией из топ-менеджмента Тойота, а также перед представителями РЦК, ФЦК и СПбПУ. После окончания теоретической подготовки и стажировки шесть молодых специалистов получили предложение продолжить карьеру на заводе Тойота в Санкт-Петербурге или в Региональном центре компетенций.

Исполнительный вице-президент ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге Масаси Исида отметил: "Важно концентрироваться не только на передаче опыта текущим управленцам, но важно уже сегодня думать о будущем - о новом поколении инженеров-практиков. Проект "Время расти" направлен на передачу уникальных знаний Тойота сегодняшним студентам и позволяет подготовить новые квалифицированные кадры для российской промышленности".

С 2019 года специалисты Тойота проводят обучение студентов СПбПУ основам Производственной системы компании. За три года курс лекций в университете прошли уже более 300 будущих специалистов, и это сотрудничество будет продолжаться в 2022 году.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Тойота Мотор"